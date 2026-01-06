Estados Unidos

El curioso video de Donald Trump burlándose de deportistas trans: “Es una locura”, repitió mientras alzaba pesas imaginarias

El presidente estaba dando un discurso ante sus partidarios al cumplir cinco años la toma del Capitolio por parte de los republicanos.

Redacción Mundo
6 de enero de 2026, 10:29 p. m.
El presidente imitó a las deportistas en una extraña actuación.
El presidente imitó a las deportistas en una extraña actuación. Foto: AFP vía Getty Images

Un video del presidente estadounidense Donald Trump se volvió viral en las redes sociales, pues aparece bailando a modo de burla de las personas trans mientras daba un discurso multitudinario este martes, 6 de enero.

En medio de su discurso ante los legisladores republicanos que se conglomeraron este día, Trump imitó de manera jocosa a una levantadora de pesas. Alzaba los brazos con esfuerzo mientras hacía gestos de que sostenía un difícil peso sobre él. Luego empezó a recitar un discurso que, según él, sería algo que diría la deportista trans.

El extraño momento quedó grabado en video y fue posteriormente compartido en las redes sociales.

El presidente se burló de las deportistas trans en medio de un discurso ante legisladores. Foto: AFP vía Getty Images

“Quiero ser más, pero tengo a alguien observándome”, dijo el presidente en su parodia. “Quiero ser más efusivo”, y comenzó a jadear y gemir en señal de un arduo esfuerzo.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 enfrentan polémica por la inclusión de atletas trans en California

“Deja caer la cosa y se va del escenario llorando. Su madre llora, su padre llora”, narró el presidente. “Un tipo se levanta, le preguntan: ‘¿Has levantado algo antes?’. ‘Un poco’. Y se acerca, ¡zas!”, continuó Trump, en referencia de que, en su historia, una levantadora de pesas trans compite luego de su primera personificación.

Posteriormente, el mandatario imitó a la deportista trans alzando la barra de pesas con total facilidad.

“Es una locura”, criticó, luego de intentar ejemplificar que las mujeres trans tiene ventaja sobre las cisgénero en los deportes de competencia.

Minutos antes de iniciar con su actuación, Trump reconoció que su esposa, Melania, “odia” la imitación que hace sobre las levantadoras de pesas y también se disgusta cuando este aparece bailando en público. “Por cierto, mi esposa detesta que haga esto. Es una persona con mucha clase”, comentó el republicano.

Gavin Newsom arremete contra Elon Musk, mencionando a su hija trans: “Lamentamos que tu hija te odie”

Sus comentarios y sus burlas se dieron en medio de una reunión de los legisladores republicanos que estaban conmemorando los cinco años de la toma del Capitolio por parte de partidarios de Trump para anular las elecciones que habían ganado los demócratas. En lugar de recordar el oscuro momento que perjudicó a varias personas, el presidente optó por criticar a las deportistas transgénero, como lo ha hecho en oportunidades anteriores.

El presidente Donald Trump se dirige a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su reunión anual de política, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)
El presidente Donald Trump se dirige a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su reunión anual de política, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. Foto: AP

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero del año pasado, Trump ha sido enfático en que pretender prohibir que las mujeres trans compitan en equipos femeninos. Este martes, sin pruebas, aseguró que estas están rompiendo récords sobre las mujeres de nacimiento. “Si permiten que los hombres tomen control de los equipos deportivos femeninos o invadan sus vestuarios, serán investigados por violaciones al Título IX y arriesgarán su financiación federal”, sentenció el jefe de Estado.

Y aprovechó para criticar las políticas de sus adversarios que han permitido a los hombres biológicos participar en competencias contra mujeres.

El presidente Donald Trump baila mientras sale del escenario después de hablar con los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su retiro político anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)

Trump se acordó de los bailes de Maduro, que 'The New York Times' consideró cruciales para ir por él a Caracas

Mujeres a la guerra: Estados Unidos revisa las capacidades femeninas en funciones de combate

