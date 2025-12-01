Suscribirse

El enigmático mensaje de Carlos Giménez que advierte que “se acaba el tiempo” para Maduro en plena tensión con EE. UU.

El congresista se ha sumado a las presiones de su país en contra del régimen, que cada vez enfrenta amenazas de Estados Unidos.

Redacción Mundo
2 de diciembre de 2025, 12:27 a. m.
El congresista Carlos Giménez se refirió a la recompensa de 50 millones de dólares por Maduro. | Foto: Joe Raedle / Fotógrafo de plantilla/Getty Images - Anadolu / Colaborador/Getty Images

El congresista republicano de Estados Unidos, Carlos Giménez, publicó un emoticón de reloj en su perfil de X, en el que ancló una foto de la recompensa que su país ofrece por Nicolás Maduro, la cual alcanza los 50 millones de dólares, en medio de crecientes tensiones de ambos países.

La administración estadounidense parece tener entre las cuerdas al dictador de Venezuela para que este abandone el poder. Las fuerzas armadas norteamericanas hacen presencia en el Caribe, donde han bombardeado al menos 21 embarcaciones, presuntamente, narcotraficantes. Además, se estableció que Maduro lidera el Cartel de los Soles, grupo que recientemente fue designado como “Organización Terrorista Internacional”.

Congresista Carlos Giménez
Congresista Carlos Giménez. | Foto: Anadolu via AFP

Lo anterior le permite a Estados Unidos ataques letales contra barcos y presuntos miembros de las organizaciones “narcoterroristas” bajo las leyes de guerra, sentenció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ante los periodistas.

No es todo. El país de Norteamérica cerró el espacio aéreo de Venezuela, instó a las aerolíneas a extremar precauciones si vuelan sobre el territorio venezolano y del Caribe, por acciones militares en la zona. Se le suma que, según el Miami Herald, el presidente Donald Trump lanzó un ultimátum a Maduro la semana pasada, en medio de una llamada que sostuvieron.

Nicolás Maduro. | Foto: AP

En ese encuentro, el mandatario estadounidense le indicó al dictador que abandone el poder, a cambio de que este puede salir de Venezuela junto a su familia. Sin embargo, el líder del régimen, según el medio en mención, no aceptó las condiciones y este lunes, 1 de diciembre, aseguró que nadie podrá sacarlo del poder.

Contexto: Este es el país que EE. UU. le propuso a Maduro para abandonar Venezuela, tras ultimátum del presidente Trump

Así las cosas, el representante a la Cámara, Carlos Giménez, de Comité de las Fuerzas Armadas y del Comité de Seguridad Nacional, compartió su enigmático mensaje, quizá haciendo referencia a que falta poco para que su país le arrebate el liderazgo a Maduro, quien se plantó en el poder pese a que las últimas elecciones presidenciales eligieron a Edmundo González como el legítimo mandatario.

“La imprevisibilidad de Trump angustia a Maduro y a la cúpula”.
Donald Trump, presidente de EE. UU. | Foto: GETTY IMAGES

A las constantes amenazas de Estados Unidos, Maduro se ha mostrado convencido de que no abandonará su país, y ha señalado que estas se tratan de “terrorismo psicológico” para infundir miedo tanto en su régimen como en los ciudadanos.

Contexto: Ultimátum a Maduro: Trump haría una decisiva reunión en la Casa Blanca en las próximas horas

Días atrás, un artículo de The Financial Times aseguró que dentro del régimen hay desconfianza de los funcionarios y partidarios, por lo que el sistema de seguridad de Maduro se ha endurecido, por el miedo de que alguno de sus cercanos decida entregarlo a Estados Unidos y pedir la llamativa recompensa, debido a que los salarios mínimos de Venezuela están muy bajos.

