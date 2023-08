El extraño caso de una mujer que sería “alérgica a la gravedad”

Lyndsi Johnson, de Bangor, en el estado estadounidense de Maine, no puede permanecer de pie durante más de tres minutos sin desmayarse. La joven -de 28 años- que antes era muy activa ahora está postrada en cama y sufre desmayos debilitantes después de volverse ‘alérgica a la gravedad’.

View this post on Instagram

Tras veinte años y dos partos de hijos con síndrome de Down, una mujer fue diagnosticada con la misma enfermedad

Contexto: Tras veinte años y dos partos de hijos con síndrome de Down, una mujer fue diagnosticada con la misma enfermedad

“Estoy en la cama todo el día, hasta 23 horas al día. Nunca pensé que a los 28 tendría que usar una silla de ducha. Ya no puedo salir de mi casa. No hay cura, pero estoy muy agradecida por James y por lo que tengo”, dijo la mujer según narra The Independent.