El mensaje de odio de Donald Trump en el Día de la Madre; ni mencionó a su esposa

El magnate estadounidense y candidato a la presidencia de su país, Donald Trump, nuevamente volvió a generar polémica en plena celebración del Día de la Madre, con un mensaje en la red social Truth Social.

Desde allí envió unas palabras de odio que generaron controversia entre los ciudadanos de Estados Unidos.

“Feliz Día de la Madre a todas, en particular a las madres, esposas y amantes de los fascistas, marxistas y comunistas de izquierda radical que están haciendo todo lo que está a su alcance para destruir y destruir nuestro gran país”, escribió Trump.

El mensaje de Donald Trump en el día de la madre causó todo tipo de controversia - Foto: Getty Images / Scott Olson

Acto seguido tuvo fuertes adjetivos, con quienes él cree, son unos “lunáticos”.

“Por favor, hagan que estos lunáticos y maníacos completos sean más amables, gentiles, suaves y, lo más importante, más inteligentes, para que podamos, rápidamente, ¡Hacer grande a América otra vez!”, concluyó el actual candidato a la presidencia por el partido Republicano.

En el mensaje con dedicación de Día de la Madre, Trump no mencionó a su esposa, Melania, lo cual no fue bien visto por quienes vieron como aprovechó esta celebración, no para festejar, sino para tirar dardos a sus oponentes políticos.

Los mensajes en contra de los demócratas, hacen que el país se siga dividiendo todavía más. - Foto: REUTERS

Donald Trump confundió a E. Jean Carroll con su exesposa Marla Maples durante el juicio por violación

El hecho de que alguien, por fin, haya puesto en jaque a Trump en los tribunales, quizá le ha hecho sombra a un detalle que se presentó durante el reciente juicio civil que la escritora y periodista E. Jean Carroll le acaba de ganar por violación.

En octubre pasado, el millonario tuvo que prestar su declaración en el proceso, que se surtió en una corte federal de Manhattan. Así lo registró un trino publicado por Adam Klasfeld, editor de Law & Crime, programa de televisión especializado en crímenes y análisis de juicios.

Donald Trump es candidato a las elecciones de 2024 por el partido Republicano. - Foto: AP

En un momento dado, Roberta Kaplan, abogada de la demandante, le presentó a Trump una foto en la que aparece él con la rubia E. Jean Carroll, su esposo de entonces, John Johnson, y su primera esposa Ivana Trump. La escena pudo tener lugar en los años 80. Varias veces, el expresidente le responde a Kaplan que la rubia que se ve a su lado “es Marla”, refiriéndose a Marla Maples, su segunda esposa.

“¿A qué mujer está señalando?”, lo interrogó una vez más Kaplan, para que no hubiese lugar a dudas, y Trump de nuevo le contestó que a Maples.

En ese momento, Trump fue informado del error por su abogado, a lo que reaccionó con un “Oh, ya veo”.

Roberta Kaplan, abogada de la demandante, le presentó a Trump una foto en la que aparece él con la rubia E. Jean Carroll, su esposo de entonces, John Johnson, y su primera esposa Ivana Trump. La escena pudo tener lugar en los años 80. - Foto: AP

Acto seguido, se disculpó por la equivocación y la justificó diciendo que la foto era borrosa.

“Eres una persona desagradable”: el comentario de Trump hacia una periodista de CNN Uno de esos argumentos fue que no se fijaría en ella.

“Diría con gran respeto: Número 1: ella no es mi tipo. Número 2, eso nunca pasó”, le declaró a The Hill, en una entrevista que concedió en la Oficina Oval, en Washington, cuando estaba en la Presidencia.

Con el error de la foto, Kaplan minó la credibilidad de Trump en sus apreciaciones sobre Carroll, a quien le tendrá que pagar 5 millones de dólares por daños.

Con el error de la foto, Kaplan minó la credibilidad de Trump en sus apreciaciones sobre Carroll, a quien le tendrá que pagar 5 millones de dólares por daños. - Foto: AP

Para quienes conocen bien su historia, por otra parte, que Trump se haya enredado de esa manera con las mujeres que marcaron su vida resulta absurdo.

Resulta que, en los años 80, su matrimonio con Ivana Trump hacía aguas, luego de convertirse en una de las parejas más celebradas de Nueva York, donde eran el dúo dinámico, ya que ella lo ayudó a fortalecer su negocio inmobiliario, la fuente principal de la riqueza del expresidente.

Sin embargo, no tardaron en surgir grietas en su matrimonio con Ivana, y él inició un romance con Marla Maples, una típica belleza sureña. Durante un buen tiempo, Trump supo camuflar bien su infidelidad, a pesar de que, si iba de viaje con Ivana y sus tres hijos a alguna parte, también se llevaba a Marla, a las escondidas, por supuesto.

Marla Maples fue la segunda esposa de Trump. Tuvo que firmar varios acuerdos de confidencialidad tras su divorcio del magnate en 1999. - Foto: GETTY IMAGE

Cuando todo se supo, estalló el escándalo pasional más publicitado de Estados Unidos a comienzos de la década de 1990.