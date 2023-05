“Eres una persona desagradable”: el comentario de Trump hacia una periodista de CNN

El expresidente Donald Trump nuevamente hizo un comentario que fue tildado de polémico en las redes sociales, así como de grosero hacia la presentadora Kaitlan Collins, quien moderaba una entrevista en vivo con el expresidente para el programa Ayuntamiento de CNN.

Fue justamente mientras se hablaba sobre los documentos clasificados que fueron encontrados por el FBI en la mansión de Trump en Florida, Mar-a-Lago, cuando el expresidente se refirió a Collins como una persona “desagradable” por interrumpirlo en medio de sus declaraciones.

Trump aspira llegar a la Presidencia de Estados Unidos este 2024. - Foto: AP

La pregunta de la presentadora cuestionaba al expresidente sobre por qué decidió tomar los documentos clasificados, a lo que Trump interrumpió: “¿Estás lista? ¿Puedo hablar? ¿Te importa?”, insistiendo en silenciar a Collins mientras esta terminaba la pregunta.

“Sí, me gustaría que respondiera la pregunta. Por eso la hice”, replicó la presentadora, e insistió: “¿puede responder por qué se aferró a los documentos?”.

“Es muy simple la respuesta, y tú eres una persona desagradable, te lo diré”, fueron las palabras de Trump, comentario que resultó siendo gracioso para la audiencia, mientras que algunos recordaron las críticas hacia el expresidente por su trato hacia las mujeres.

“Tenía todo el derecho de hacerlo según la Ley de Registros Presidenciales (...) Estuve allí y tomé lo que tomé y lo desclasificaron (...) Tenía todo el derecho de hacerlo, no lo oculté. Ya sabes, las cajas estaban estacionadas afuera de la Casa Blanca, la gente estaba tomando fotos”, insistió el empresario con respecto a la pregunta de Collins.

El plan de Trump para el dilema de la deuda

Trump instó a los republicanos a negarse a elevar el límite de la deuda de Estados Unidos, lo que desataría el impago, si los demócratas de Joe Biden no acuerdan recortar gastos.

El expresidente sigue muy activo en los temas políticos de Estados Unidos. - Foto: getty Images / Joe Raedle

“Tenemos que empezar a pagar la deuda... Les digo a los republicanos, congresistas, senadores, que si no les hacen recortes masivos, tendrán que hacer una suspensión de pagos, y no creo van a declarar por ‘default’ porque creo que los demócratas cederán por completo porque no quieren que eso suceda, pero es mejor que lo que estamos haciendo ahora porque estamos gastando dinero como marineros borrachos”, dijo Trump durante una aparición en vivo en la cadena CNN.

Aumentar el techo de la deuda –un límite al endeudamiento público para pagar facturas ya contraídas– suele ser casi rutinario en Estados Unidos. Pero los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, ahora solo admiten elevar el actual tope de 31,4 billones de dólares si se reducen los gastos del Gobierno.

Trump estimó que probablemente se evitará el impago de la deuda estadounidense, pues estimó que los demócratas “cederán”. Empero, su sucesor demócrata, Joe Biden, descartó negociar recortes presupuestarios y acusa a los republicanos tener a la economía como “rehén”.

“Bueno, es mejor que lo hagas ahora porque lo harás más tarde porque tenemos que salvar este país. Nuestro país se está muriendo. Nuestro país está siendo destruido por gente estúpida, por gente muy estúpida”, resaltó en medio de la entrevista el expresidente, indicando la necesidad de aceptar los recortes propuestos por los republicanos.

Si el Congreso no aumenta la capacidad de endeudamiento, Estados Unidos podría encontrarse en suspensión de pagos seguramente desde el mes que viene.

Tras la reunión entre Biden, McCarthy y otros líderes del Congreso, se llegó a decisión de citar a un nuevo encuentro sobre el techo de la deuda. - Foto: AP

El Gobierno estadounidense nunca incumplió intencionadamente el pago de su deuda, y, de hacerlo, algunos economistas advierten de que los efectos sobre los mercados financieros serían calamitosos.

Es una carrera contra el tiempo. El domingo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que si el Congreso no resuelve rápidamente el asunto “se desataría el caos financiero y económico”. “Claramente, la distancia es inmensa entre la posición del presidente y la de los republicanos”, dijo luego sobriamente Yellen el lunes.

*Con información de la AFP.