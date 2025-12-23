Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en Colombia anuncia cierres y cambios en sus horarios para diciembre y enero del 2026

Los cierres corresponden a días festivos y otras celebraciones que tienen lugar en enero del próximo año.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
24 de diciembre de 2025, 1:02 a. m.
Estos son los días que no habrá atención en la Embajada de EE. UU. en Colombia.
Estos son los días que no habrá atención en la Embajada de EE. UU. en Colombia. Foto: Getty Images

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció variaciones en sus horarios de atención en los días que restan del año y algunos de enero, con la finalidad de que las personas programen sus actividades con tiempo y no enfrenten retrasos en sus solicitudes y eviten toparse con la institución cerrada.

“La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y la Agencia Consular en Barranquilla estarán cerradas del 24 al 26 de diciembre de 2025”, se lee en el informe de la agencia diplomática, publicado en la página oficial. Estos días de cierre corresponden a la Navidad, el día festivo y el viernes de esta semana.

Calendario
Algunos cierres corresponden a los días festivos por Navidad y Año Nuevo. Foto: Redes sociales

Las dos instituciones norteamericanas retomarán sus actividades con normalidad el próximo lunes, 29 de diciembre, para servicios consulares de rutina: emisión de pasaportes, entrevistas y toma de huella; además de procesos de pasaportes de emergencia que soliciten los nativos estadounidenses que residen o vacacionan en Colombia.

Embajada de EE. UU. en Colombia hace importante anuncio para visas tipo B1/B2 de cara al Mundial 2026; el programa de citas tiene modificación

“La Embajada cerrará nuevamente el día de Año Nuevo, 1 de enero de 2026, y volverá a abrir el viernes 2 de enero de 2026“, detalla el comunicado. Este día corresponde al jueves festivo por Año Nuevo. Además, ”la Embajada estará cerrada el lunes 12 de enero de 2026, por el feriado del día de Reyes en Colombia“.

Deportes

NBA y la Fiba se unen para crear una nueva liga de baloncesto en Europa; estos son los detalles, ¿qué equipos estarán y cuándo iniciará?

Noticias Estados Unidos

Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

EE. UU. difunde video de ‘Papa Noel’ arrestando inmigrantes y ofrece miles de dólares a quienes salgan de país bajo estas condiciones

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos refuerza ofensiva antidrogas en Colombia, mientras Trump amenaza con atacar por tierra

Noticias Estados Unidos

No paran las redadas contra los inmigrantes en Navidad: la Casa Blanca rechaza la solicitud de los obispos católicos

Noticias Estados Unidos

Carretera en la que murió el cocreador de ‘Call of Duty’: una pista de carreras informales

Noticias Estados Unidos

Fiscal de Nueva York, Letitia James, le gana a la administración Trump: este es el caso que falló en contra del presidente

Deportes

Él es Matt Wells, el nuevo entrenador de Colorado Rapids; llega desde la Premier League a la MLS

Confidenciales

El excapo Miguel Rodríguez Orejuela vuelve a buscar su libertad en la justicia de Estados Unidos

Por su parte, la Agencia Consular en Barranquilla tendrá un cierre más prolongado: desde el 1 de enero hasta el 12 del mismo mes. El martes 13 de enero retoma sus horarios habituales.

Paso a paso para renovar la visa de turista a Estados Unidos
Las actividades se retomarán sin interrupciones a mediados de enero. Foto: Getty Images/iStockphoto

Finalizados los eventos navideños que son típicos en Colombia, las entidades diplomáticas de Estados Unidos conmemorarán el nacimiento de Martin Luther King Jr., el 19 de enero del 2026, por lo que ese lunes volverán a cerrar para todo el público.

Mundial 2026: la exorbitante cifra que tendrán que pagar los colombianos por parquear su automóvil durante los encuentros deportivos

“Los ciudadanos estadounidenses en una emergencia que amenace su salud o seguridad deben marcar el #123“, insta la embajada, que también atiende las emergencias de sus connacionales que se encuentran en territorio colombiano.

Si pierde la visa lo primero que debe hacer es reportar si esta fue objeto de extravío o hurto ante la oficina consular norteamericana en su país.
Todos los procesos en la embajada serán suspendidos durante los días de cierre. Foto: Getty Images / Autor: Ivan-balvan

“Los ciudadanos estadounidenses que reporten una muerte o un arresto, sean víctimas de un delito o necesiten asistencia, pueden llamar al +57-601-275-2000 para hablar con el oficial de turno fuera del horario de atención“, determina la información oficial.

¿Cuánto vale ir a ver un partido de Colombia en el Mundial 2026? Estos son los precios en dólares

También se amplía que, en caso de que los estadounidenses no puedan comunicarse vía telefónica, pueden llenar un formulario que encuentran en la página oficial dela embajada norteamericana en Colombia.

Mas de Noticias Estados Unidos

Para aquellos que buscan obtener una visa para Estados Unidos, conocer el factor determinante que puede llevar a una negativa es esencial. Este aspecto crucial puede marcar la diferencia en el proceso de aprobación.

Embajada de Estados Unidos en Colombia anuncia cierres y cambios en sus horarios para diciembre y enero del 2026

Basketball Champions League

NBA y la Fiba se unen para crear una nueva liga de baloncesto en Europa; estos son los detalles, ¿qué equipos estarán y cuándo iniciará?

Retiran salchichas del mercado en USA

Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

x

EE. UU. difunde video de ‘Papa Noel’ arrestando inmigrantes y ofrece miles de dólares a quienes salgan de país bajo estas condiciones

x

Estados Unidos refuerza ofensiva antidrogas en Colombia, mientras Trump amenaza con atacar por tierra

Católicos rezan por migrante

No paran las redadas contra los inmigrantes en Navidad: la Casa Blanca rechaza la solicitud de los obispos católicos

Vince Zampella

Carretera en la que murió el cocreador de ‘Call of Duty’: una pista de carreras informales

Letitia James Vs Trump

Fiscal de Nueva York, Letitia James, le gana a la administración Trump: este es el caso que falló en contra del presidente

El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, registró retrasos en sus operaciones este viernes debido a fuertes vientos y lluvias asociadas a un sistema de tormentas que afecta al noreste de Estados Unidos.

Peores aeropuertos en Estados Unidos para esta Navidad: lista de web especializada indica cuáles fueron los que más cancelaciones y retrasos tuvieron

x

Este es el país latinoamericano por el que Estados Unidos apuesta para potenciarlo: le haría millonarias donaciones

Noticias Destacadas