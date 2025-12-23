Embajada de Estados Unidos en Colombia anuncia cierres y cambios en sus horarios para diciembre y enero del 2026

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció variaciones en sus horarios de atención en los días que restan del año y algunos de enero, con la finalidad de que las personas programen sus actividades con tiempo y no enfrenten retrasos en sus solicitudes y eviten toparse con la institución cerrada.

“La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y la Agencia Consular en Barranquilla estarán cerradas del 24 al 26 de diciembre de 2025”, se lee en el informe de la agencia diplomática, publicado en la página oficial. Estos días de cierre corresponden a la Navidad, el día festivo y el viernes de esta semana.

Algunos cierres corresponden a los días festivos por Navidad y Año Nuevo. Foto: Redes sociales

Las dos instituciones norteamericanas retomarán sus actividades con normalidad el próximo lunes, 29 de diciembre, para servicios consulares de rutina: emisión de pasaportes, entrevistas y toma de huella; además de procesos de pasaportes de emergencia que soliciten los nativos estadounidenses que residen o vacacionan en Colombia.

“La Embajada cerrará nuevamente el día de Año Nuevo, 1 de enero de 2026, y volverá a abrir el viernes 2 de enero de 2026“, detalla el comunicado. Este día corresponde al jueves festivo por Año Nuevo. Además, ”la Embajada estará cerrada el lunes 12 de enero de 2026, por el feriado del día de Reyes en Colombia“.

Por su parte, la Agencia Consular en Barranquilla tendrá un cierre más prolongado: desde el 1 de enero hasta el 12 del mismo mes. El martes 13 de enero retoma sus horarios habituales.

Las actividades se retomarán sin interrupciones a mediados de enero. Foto: Getty Images/iStockphoto

Finalizados los eventos navideños que son típicos en Colombia, las entidades diplomáticas de Estados Unidos conmemorarán el nacimiento de Martin Luther King Jr., el 19 de enero del 2026, por lo que ese lunes volverán a cerrar para todo el público.

“Los ciudadanos estadounidenses en una emergencia que amenace su salud o seguridad deben marcar el #123“, insta la embajada, que también atiende las emergencias de sus connacionales que se encuentran en territorio colombiano.

Todos los procesos en la embajada serán suspendidos durante los días de cierre. Foto: Getty Images / Autor: Ivan-balvan

“Los ciudadanos estadounidenses que reporten una muerte o un arresto, sean víctimas de un delito o necesiten asistencia, pueden llamar al +57-601-275-2000 para hablar con el oficial de turno fuera del horario de atención“, determina la información oficial.

También se amplía que, en caso de que los estadounidenses no puedan comunicarse vía telefónica, pueden llenar un formulario que encuentran en la página oficial dela embajada norteamericana en Colombia.