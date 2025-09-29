Suscribirse

Estados Unidos

Esta es la ropa por la que le podrían negar la visa americana en la entrevista consular: no cometa el error

La entrevista es el último paso del proceso, en la que se define si la visa es aprobada o no.

Redacción Mundo
30 de septiembre de 2025, 2:48 a. m.
Paso a paso para renovar la visa de turista a Estados Unidos
Los solicitantes de la visa deben presentarse a una entrevista con un oficial consular de EE. UU. | Foto: Getty Images/iStockphoto

A diario, miles de personas se presentan ante la Embajada de Estados unidos para solicitar la aprobación de la visa americana, un trámite que ha estado en aumento por diversas razones, ya sea por motivaciones turísticas, laborales o para visitar el país que será sede del Mundial de Fútbol 2026.

Sea cual sea la razón, las personas deben tener en cuenta ciertos requisitos para que su documento tenga más probabilidad de que sea aceptado, pese a que cada caso es particular y no hay manera de garantizar que la visa será aprobada o negada.

Contexto: Tome nota: retirarán las visas americanas de quienes lleven esto en su equipaje de mano. Lo confirmó la TSA

Sin embargo, hay aspectos que pueden ser adaptados para que el proceso sea más sencillo.

El incremento cobijará la mayoría de visas de no inmigrante.
Desde hace meses, las solicitudes de la visa americana han aumentado. | Foto: 123rf

Una de las principales dudas de los solicitantes es si se deben presentar a la entrevista —que corresponde al paso final del procedimiento— con cierto tipo de ropa para que el cónsul encargado de su proceso acepte el documento de viaje legal.

Contexto: Estados Unidos prohibirá el ingreso al país a todos los mexicanos que presenten este documento migratorio

Pese a que la Embajada de Estados Unidos en Colombia no establece un código de vestimenta, la presentación personal es clave es este tipo de entrevistas diplomáticas y podría llegar a influir en la perspectiva del oficial consular que realiza la entrevista.

De manera primordial, especialmente bajo el gobierno de Donald Trump, los solicitantes deberían evitar usar prendas que tengan mensajes políticos, ideológicos o controversiales. El actual gobierno ha sido claro en que no permitirá la entrada, ni la estancia, de extranjeros que hagan alusión al terrorismo o que apoyen a Palestina, por ejemplo.

Foto de referencia de documentos aprobados para obtener la visa estadounidense
Existen diversos factores para que la visa sea aprobada. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo anterior, debido a que son considerados un riesgo para la seguridad nacional del país norteamericano.

También se deberían evitar prendas con símbolos nazis, anarquistas o con la bandera de Estados Unidos, además de mensajes o imágenes alusivos al narcotráfico, drogas o armas.

Contexto: ¿Qué debe hacer para restablecer su visa americana si fue revocada por el Gobierno de EE. UU., tal como le pasó a Gustavo Petro?

Al mismo tiempo, pese a que no es una norma oficial de ninguna embajada alrededor del mundo, expertos en procesos migratorios han recomendado a las personas evitar asistir a la entrevista con ropa muy informal como pantalones rotos, ropa para hacer ejercicio, sandalias, ropa muy ajustada o escotes muy pronunciados.

Por lo tanto, las mejores opciones que pueden tomar los solicitantes es vestir como lo harían si se presentaran a una entrevista de trabajo.

EE.UU.
Los solicitantes deben presentar los documentos requeridos en la entrevista. | Foto: Getty Images

Un pantalón de vestir, con camisa o blusa, vestidos lisos y formales, con colores neutros y sin estampados, con zapatos cerrados podría ser la mejor opción. No obstante, se recalca que la vestimenta no es un determinante para la aprobación o negación de la visa americana.

Lo que se tiene en cuenta en la entrevista consular son los lazos que tienen los solicitantes con su país de origen, para garantizar que el extranjero va a regresar y no se quedará residiendo ilegalmente en Estados Unidos.

A la entrevista, se debe presentar con el pasaporte vigente, el formulario DS-160 firmado e impreso y ya debió haber cumplido con una cita posterior en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Israel se quedaría sin jugar el Mundial 2026: Estados Unidos tiene clara su posición

2. Esta es la “Fuerza de Protección del ICE” que presentó la fiscal general de EE. UU.: “cargos federales más fuertes”

3. Vidente colombiano generó pánico y dio alerta por fuerte accidente: “Se veía la desesperación”

4. Disturbios en Suba entre manifestantes y la Undmo en el barrio Bilbao generaron temor en la comunidad en la noche de este lunes

5. Inteligencia artificial dice quién será el vencedor de la serie Guardians y Tigers

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVisa a EE.UU.Visa a Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.