Esta es la ropa por la que le podrían negar la visa americana en la entrevista consular: no cometa el error

A diario, miles de personas se presentan ante la Embajada de Estados unidos para solicitar la aprobación de la visa americana, un trámite que ha estado en aumento por diversas razones, ya sea por motivaciones turísticas, laborales o para visitar el país que será sede del Mundial de Fútbol 2026.

Sea cual sea la razón, las personas deben tener en cuenta ciertos requisitos para que su documento tenga más probabilidad de que sea aceptado, pese a que cada caso es particular y no hay manera de garantizar que la visa será aprobada o negada.

Sin embargo, hay aspectos que pueden ser adaptados para que el proceso sea más sencillo.

Desde hace meses, las solicitudes de la visa americana han aumentado. | Foto: 123rf

Una de las principales dudas de los solicitantes es si se deben presentar a la entrevista —que corresponde al paso final del procedimiento— con cierto tipo de ropa para que el cónsul encargado de su proceso acepte el documento de viaje legal.

Pese a que la Embajada de Estados Unidos en Colombia no establece un código de vestimenta, la presentación personal es clave es este tipo de entrevistas diplomáticas y podría llegar a influir en la perspectiva del oficial consular que realiza la entrevista.

De manera primordial, especialmente bajo el gobierno de Donald Trump, los solicitantes deberían evitar usar prendas que tengan mensajes políticos, ideológicos o controversiales. El actual gobierno ha sido claro en que no permitirá la entrada, ni la estancia, de extranjeros que hagan alusión al terrorismo o que apoyen a Palestina, por ejemplo.

Existen diversos factores para que la visa sea aprobada. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo anterior, debido a que son considerados un riesgo para la seguridad nacional del país norteamericano.

También se deberían evitar prendas con símbolos nazis, anarquistas o con la bandera de Estados Unidos, además de mensajes o imágenes alusivos al narcotráfico, drogas o armas.

Al mismo tiempo, pese a que no es una norma oficial de ninguna embajada alrededor del mundo, expertos en procesos migratorios han recomendado a las personas evitar asistir a la entrevista con ropa muy informal como pantalones rotos, ropa para hacer ejercicio, sandalias, ropa muy ajustada o escotes muy pronunciados.

Por lo tanto, las mejores opciones que pueden tomar los solicitantes es vestir como lo harían si se presentaran a una entrevista de trabajo.

Los solicitantes deben presentar los documentos requeridos en la entrevista. | Foto: Getty Images

Un pantalón de vestir, con camisa o blusa, vestidos lisos y formales, con colores neutros y sin estampados, con zapatos cerrados podría ser la mejor opción. No obstante, se recalca que la vestimenta no es un determinante para la aprobación o negación de la visa americana.

Lo que se tiene en cuenta en la entrevista consular son los lazos que tienen los solicitantes con su país de origen, para garantizar que el extranjero va a regresar y no se quedará residiendo ilegalmente en Estados Unidos.