Estados Unidos confirma la construcción de una nueva base naval en un país latino

El proyecto, valuado en más de mil millones de dólares, será desarrollado en el puerto del Callao bajo un acuerdo bilateral con Lima.

Margarita Briceño Delgado

19 de enero de 2026, 5:12 p. m.
Estados Unidos y Perú desarrollarán el nuevo complejo naval como parte de su cooperación estratégica en el Pacífico
Estados Unidos y Perú desarrollarán el nuevo complejo naval como parte de su cooperación estratégica en el Pacífico Foto: Captura de pantalla X@alertanoti

El Gobierno de Estados Unidos confirmó oficialmente, a través del Departamento de Estado, la aprobación de un paquete de venta militar extranjera (Foreign Military Sale, FMS).

Esto facilitará el diseño y construcción de una nueva base naval en Callao, Perú, uno de los puertos más importantes de América Latina.

La antigua base naval de Estados Unidos en Filipinas: un puerto estratégico que resucita en medio de las tensiones con China

El plan, valorado en aproximadamente 1 500 millones de dólares, fue notificado al Congreso estadounidense y contempla no solo la infraestructura física, sino también servicios técnicos, estudios de ingeniería y apoyo logístico que serán administrados en conjunto por contratistas estadounidenses y el Estado peruano.

La instalación, que sustituirá o rediseñará las actuales capacidades navales, tiene como objetivo modernizar las operaciones marítimas de la Marina de Guerra del Perú y liberar espacio para la expansión del puerto comercial en la zona.

Desde Washington, se ha subrayado que este proyecto no representa una expansión unilateral de fuerzas estadounidenses, sino una cooperación bilateral solicitada por el Gobierno peruano para reforzar su capacidad defensiva y logística marítima.

En los documentos oficiales, el Gobierno norteamericano ha explicado que la venta incluirá un amplio rango de servicios y que el financiamiento será gestionado en gran parte por Lima bajo el marco del acuerdo FMS.

La supervisión de las obras contará con especialistas de Estados Unidos por un periodo que podría extenderse varios años, como se informa en el medio Canal B.

Este acuerdo sitúa a Perú como un socio clave en la política exterior de Estados Unidos en Sudamérica.

Implicaciones geopolíticas: equilibrio regional y rivalidades estratégicas

Según un artículo de El Cronista, más allá de la construcción física de una base, el anuncio estadounidense tiene profundas implicaciones geopolíticas en América Latina.

Expertos en seguridad señalan que fortalecer la infraestructura naval peruana no solo mejora la capacidad operativa de la región, sino que también posiciona a Washington en un contexto donde otras potencias, como China, han incrementado su influencia a través de inversiones en puertos y corredores comerciales.

El hecho de que la nueva base esté muy cerca de un importante puerto chino en expansión en Chancay, a menos de 80 kilómetros, no es una coincidencia, sino parte de un enfoque estratégico para balancear intereses marítimos y logísticos en el Pacífico latinoamericano.

¿Planea viajar a Estados Unidos? Estos son los cambios del Gobierno en enero de 2026 que afectan la visa americana y sus costos

Analistas señalan que, aunque Estados Unidos afirma que la iniciativa no alterará el equilibrio militar regional, la percepción en varios países vecinos podría ser distinta, especialmente en aquellos que han visto con recelo la intervención de potencias externas en asuntos estratégicos del continente.

La implementación de esta base podría, además, influir en debates sobre soberanía, comercio y seguridad marítima entre naciones latinoamericanas, especialmente en escenarios donde la cooperación con Estados Unidos se contrapone con iniciativas de autonomía regional.

