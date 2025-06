Estados Unidos entra en guerra contra Irán: ¿Qué viene? El excanciller Julio Londoño Paredes explica lo que está pasando

Mientras Petro pronunciaba un discurso por todos los canales de la televisión colombiana, exactamente opuesto al solemne documento que firmó con el cardenal hace pocos días, Trump ordenaba el bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán, que según él, fueron exitosas y acabaron con la capacidad nuclear de ese país. La Organización Internacional de Energía Atómica ha declarado que después del bombardeo a las instalaciones, no hay vestigios de contaminación.

Naturalmente que en los Estados Unidos las opiniones sobre el ataque fueron divididas. Demócratas consideraron que era un riesgo para la seguridad de los norteamericanos ubicados en diferentes países del Medio Oriente; que violaba la constitución, al no haber obtenido la autorización del congreso y que metía al país en un conflicto armado de consecuencias insospechadas. Por su parte, los republicanos respaldaron con entusiasmo la acción.

Irán ha prometido que tomará represalias contra los Estados Unidos, mientras que los Guardianes de la Revolución le declararon la guerra. Lo que no se sabe es si después de todas las acciones llevadas a cabo en los últimos días por Israel en territorio Iraní, el aparato militar de Irán tiene una verdadera capacidad de reacción.

Es bien conocido que Irán ha venido actuando por intermedio de Hamás en Israel; de Hezbolá, en el sur del Líbano y de los Hutíes, en Yemen. No obstante, algunas fuentes consideran que los tres grupos están notablemente debilitados por las acciones israelíes. Habrá que ver qué tan debilitados están.

Antes de la acción norteamericana, hubo contradicciones entre los medios de inteligencia norteamericanos sobre si Irán, estaba o no en capacidad de producir en muy poco tiempo armas nucleares. Finalmente, prevaleció el criterio de los que consideraron que estaría a pocas semanas de lograrlo. Falta saber si se está incurriendo en la misma falsedad que invocó el presidente Bush, para invadir a Irak en el sentido de que poseía armas nucleares, lo que generó un conflicto generalizado en el Medio Oriente, del que aún no se ha salido definitivamente.

Trump ha señalado, después del bombardeo, que Irán debe entrar a negociar. No se sabe aun si aceptará o no el “diktat”. No hay que olvidar que Irán afrontó en condiciones de inferioridad la cruenta guerra con Irak, entre 1980 y 1988, en la que Irán rechazó la invasión de su vecino, por una disputa de carácter territorial en la región de Shatt al-Arab.