Estados Unidos inaugura comando militar en plena tensión con Venezuela, la sede militar más grande del país

En los últimos días, Estados Unidos inauguró una nueva ala militar: el Comando del Hemisferio Occidental del ejército del país norteamericano, en medio de las escaladas tensiones en el Caribe, donde las fuerzas armadas hacen presencia para combatir el tráfico de drogas. Desde el despliegue, los operativos han incluido al menos 23 bombardeos a barcos, presuntamente, narcos, y han muerto más de 80 personas.

Este nuevo comando está liderado por Joseph Ryan, quien fue el subjefe del Estado Mayor del Ejército para operaciones, planes y entrenamiento. Además, este grupo tendrá su sede en Fort Bragg, la sede militar más grande del país, en el estado de Carolina del Norte, de acuerdo con los detalles ofrecidos en una ceremonia que se llevó a cabo en la misma base, a finales de la semana pasada.

El comando tendrá su sede en la base militar más grande de Estados Unidos. | Foto: Tomada del Departamento de Defensa/Soldado del ejército Alexis Fischer

“El Ejército está realizando una enorme inversión en esta transformación, combinando tres comandos y cuarteles generales importantes, eficaces e históricamente capaces en uno solo. Es nuestra responsabilidad obtener resultados de esa inversión”, informó Ryan en el evento del viernes, 5 de diciembre.

“Debemos tener un sentido de urgencia. Hoy empieza el reloj”, agregó.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

“El comando recientemente establecido es un cuartel general del comando de teatro de guerra operacional que supervisa todos los planes, la postura, las operaciones y la proyección de poder del Ejército en apoyo de los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos, y está alineado con las prioridades estratégicas nacionales”, escribió el Departamento de Defensa estadounidense en una información al respecto.

“El Comando del Hemisferio Occidental está diseñado para brindar rapidez, flexibilidad y pertinencia para responder eficazmente a los desafíos en estos tiempos complejos”, intervino el jefe de estado mayor del Ejército, General Randy George, el pasado viernes, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por el Departamento de Defensa.

El comando fue inaugurado el viernes 5 de diciembre. | Foto: AP-AFP

“Al consolidar estos cuarteles generales y alinear el teatro de operaciones, optimizaremos procesos, eliminaremos esfuerzos redundantes y liberaremos talento y recursos. Esto nos permitirá brindar un mejor apoyo a nuestras formaciones de combate”, complementó.