Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos inaugura comando militar en plena tensión con Venezuela, la sede militar más grande del país

El nuevo comando reúne otras alas militares para garantizar mayor cobertura en las operaciones nacionales e internacionales.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
10 de diciembre de 2025, 9:53 p. m.
x
El comando reúne fuerzas del ejército para fortalecer las operaciones militares. | Foto: Tomada del Departamento de Defensa/Soldado del ejército Alexis Fischer

En los últimos días, Estados Unidos inauguró una nueva ala militar: el Comando del Hemisferio Occidental del ejército del país norteamericano, en medio de las escaladas tensiones en el Caribe, donde las fuerzas armadas hacen presencia para combatir el tráfico de drogas. Desde el despliegue, los operativos han incluido al menos 23 bombardeos a barcos, presuntamente, narcos, y han muerto más de 80 personas.

Este nuevo comando está liderado por Joseph Ryan, quien fue el subjefe del Estado Mayor del Ejército para operaciones, planes y entrenamiento. Además, este grupo tendrá su sede en Fort Bragg, la sede militar más grande del país, en el estado de Carolina del Norte, de acuerdo con los detalles ofrecidos en una ceremonia que se llevó a cabo en la misma base, a finales de la semana pasada.

x
El comando tendrá su sede en la base militar más grande de Estados Unidos. | Foto: Tomada del Departamento de Defensa/Soldado del ejército Alexis Fischer

“El Ejército está realizando una enorme inversión en esta transformación, combinando tres comandos y cuarteles generales importantes, eficaces e históricamente capaces en uno solo. Es nuestra responsabilidad obtener resultados de esa inversión”, informó Ryan en el evento del viernes, 5 de diciembre.

Contexto: EE. UU. incautó petrolero frente a las costas de Venezuela: Donald Trump aumenta la presión sobre Nicolás Maduro

“Debemos tener un sentido de urgencia. Hoy empieza el reloj”, agregó.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

“El comando recientemente establecido es un cuartel general del comando de teatro de guerra operacional que supervisa todos los planes, la postura, las operaciones y la proyección de poder del Ejército en apoyo de los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos, y está alineado con las prioridades estratégicas nacionales”, escribió el Departamento de Defensa estadounidense en una información al respecto.

Contexto: Advertencia en el Caribe: el radar de EE. UU. instalado en país vecino de Venezuela ya está operativo

“El Comando del Hemisferio Occidental está diseñado para brindar rapidez, flexibilidad y pertinencia para responder eficazmente a los desafíos en estos tiempos complejos”, intervino el jefe de estado mayor del Ejército, General Randy George, el pasado viernes, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por el Departamento de Defensa.

El problema del plan es que parece hecho “a la medida de Putin” y “le entrega toda la ventaja a Rusia”.
El comando fue inaugurado el viernes 5 de diciembre. | Foto: AP-AFP

“Al consolidar estos cuarteles generales y alinear el teatro de operaciones, optimizaremos procesos, eliminaremos esfuerzos redundantes y liberaremos talento y recursos. Esto nos permitirá brindar un mejor apoyo a nuestras formaciones de combate”, complementó.

Contexto: País vecino de Venezuela anuncia ampliación de cooperación militar con EE. UU., en medio del despliegue en el Caribe

“Hoy, continuamos la rica historia de transformación del Ejército, combinando el Comando de Fuerzas, el Ejército Norte y el Ejército Sur, para formar el Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de los Estados Unidos”, continuó Ryan. Esta conglomeración garantiza la experiencia del Ejército del Sur, la supervisión y la preparación a gran escala del Comando de Fuerzas del Ejército, y la respuesta nacional del Ejército Nacional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Es titular en Atlético Nacional y Boca Juniors “lo tiene en carpeta” para ficharlo en 2026

2. “54 menores han muerto en bombardeos durante el gobierno”: Katherine Miranda muestra preocupantes cifras en moción de censura

3. Estas son las selecciones más valiosas del Mundial 2026

4. Manuela Gómez le tiró pulla a Yina Calderón tras confirmarse su participación en ‘La casa de los famosos 3′: “No me importa ni me interesa”

5. Katherine Miranda denuncia presunto falso positivo en Ituango: “Le quemaron la moto y lo amarraron con las manos hacia atrás”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.