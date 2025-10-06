Estados Unidos modifica su política de visas: ya no podrán tramitarse en países diferentes al país de origen

La administración Trump emitió en el mes de septiembre una nueva norma que determina que los trámites para solicitar visas de no inmigrante, se podrá realizar únicamente en las embajadas o consulados estadounidenses de los países de residencia de los solicitantes.

Con esta medida queda cerrada la posibilidad de dirigirse a otros países para solicitar este documento, con el fin de evitar largos tiempos de espera para obtener una entrevista en su país.

¿Qué implica esta norma en los visados?

El nuevo requisito aplica tanto para locales como para extranjeros establecidos en el país en donde vayan a solicitar la visa.

Con esto, no solo se afectarán a los turistas, sino a estudiantes, trabajadores temporales y a personas de negocios que necesitan obtener la visa, para poder hacer sus actividades en Estados Unidos.

Los únicos que estarían exentos de seguir esta norma, serían los viajeros con visados especiales, como lo son aquellos que pertenecen al personal diplomático o que son funcionarios gubernamentales, de acuerdo a lo que informa El País.

Por otra parte, el Departamento de Estado destinó lugares alternativos para los residentes de los 17 países que en la actualidad no cuentan con un servicio consular disponible para llevar a cabo este proceso.

De acuerdo a esto, los residentes de países como Venezuela, tendrán que dirigirse a Bogotá, Colombia, para solicitar su visado, mientras que los cubanos deberán viajar hasta la capital de Guyana, Georgetown.

El Gobierno norteamericano ha dicho que las citas que ya han sido concertadas no entrarán dentro de esta medida, pero aquellos que quieran cambiarla deberán pagar una tarifa por las entrevistas fuera de su lugar de origen, cuyo monto no será reembolsado.

Esta noticia llega en un momento crucial, cuando se sabe que los tiempos globales para la obtención de este tipo de visas supera en promedio los 12 meses.

Este tipo de medidas, unidas a la conmoción política que vive Estados Unidos desde enero y a la política migratoria, ha traído como consecuencia un descenso en la llegada de viajeros al país, hecho que ya comienza a afectar a varios sectores económicos como lo son el turístico y el gastronómico.

De acuerdo a los datos suministrados por el Gobierno al diario español, se trata de una reducción de alrededor del 3%.

Las visas de no inmigrante de Estados Unidos ya no podrán solicitarse en terceros países. | Foto: 123rf

Retrasos recurrentes en la solicitud de visas

Son persistentes los retrasos en la solicitud de visas para Estados Unidos en cualquier país latinoamericano.

El tiempo promedio de espera para la entrevista de visa de turismo y negocios, supera más de un año en la gran mayoría de los casos.

Además, el Gobierno también estableció, recientemente, una tasa de integridad del visado de 250 dólares para los visitantes internacionales, que elevará el pago de la visa americana a 410 dólares en 2026.

Esos nuevos requisitos hacen crecer las dudas sobre qué tan fácil les va a resultar a los visitantes extranjeros poder asistir a la Copa Mundial de Fútbol 2026.