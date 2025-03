Estas son las consecuencias penales de reingresar ilegalmente a Estados Unidos tras ser deportado

En algunos casos, un extranjero puede optar por una remoción acelerada, lo que significa que no se lleva a cabo una audiencia en el tribunal de inmigración. Esto ocurre cuando una persona ingresa a Estados Unidos sin la documentación de viaje adecuada, no cumple con los requisitos de visa u otros permisos de entrada, o si sus documentos han sido falsificados.

¿Cómo se llevan a cabo las deportaciones?

Los extranjeros que hayan cometido delitos no violentos pueden aprovechar el programa REPEAT (Removal of Eligible Parolees Accepted for Transfer) Rápido, que permite a los agentes del ICE “alcanzar de manera más eficiente su objetivo de identificar y deportar rápidamente a los delincuentes extranjeros”.