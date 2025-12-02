Suscribirse

Estas son las fechas oficiales del cierre de colegios en Estados Unidos para diciembre del 2025

Las vacaciones de mitad de año para los estadounidenses están cada vez más cerca. Además, algunas escuelas han suspendido clases por el mal clima.

Redacción Mundo
3 de diciembre de 2025, 1:07 a. m.
x
La mayoría de colegios en EE. UU. empieza vacaciones la tercera semana de diciembre. | Foto: Getty Images

Estados Unidos tiene un sistema de vacaciones acorde con las estaciones climáticas, por lo que la culminación del año escolar es en junio o julio, cuando gran parte del país está atravesando el verano. Y, para los últimos meses del año, los estudiantes cuentan con un par de semanas de receso para pasar fiestas navideñas con sus familias y disfrutar del invierno.

Así las cosas, algunas escuelas estadounidenses han empezado a anunciar el cierre de las actividades académicas, con el fin de que las familias empiecen a programar sus viajes o sus momentos de descanso.

Cerca de 900 estudiantes al año son beneficiados con el programa educativo de la Fundación Manuelita.
Los estudiantes pronto salen a sus vacaciones de mitad de año en EE. UU. | Foto: 123 Rf

Los colegios, tanto privados como públicos, tienen el mismo horario de vacaciones, con 180 lectivos, mientras que las universidades tienen periodos académicos más cortos. Sin embargo, los días de inicio del receso pueden variar de acuerdo con las estimaciones de cada institución, por lo que se recomienda a las personas consultar la información oficial de cada colegio.

Contexto: Trump acelera el recorte a la educación en EE. UU.: Esto pasaría con los préstamos y los programas estudiantiles
Estudiantes de colegios públicos en Colombia se preparan para finalizar el calendario académico 2025 y dar inicio a su esperado descanso de fin de año.
Los alumnos tendrán alrededor de 3 semanas de vacaciones. | Foto: 123RF

Estas son las fechas del cierre de los colegios en diciembre del 2025 en Estados Unidos:

  • En el estado de Alaska, las clases culminan el próximo 25 de diciembre, y se retoman hasta el 9 de enero.
  • En Texas, las vacaciones de mitad de año, de acuerdo con el calendario B, van desde el 21 de diciembre al 8 de enero.
  • En California, inician el 25 de diciembre y los estudiantes ingresan nuevamente hasta el 2 de enero.
  • Los colegios de Montana inician sus vacaciones el 22 de diciembre y acaban el 1 de enero.
Contexto: Nueva York y la Costa Este se preparan para la primera tormenta de hielo y nieve en invierno. Hay estados en emergencia

Además, las escuelas recuerdan que el jueves 25 de diciembre es festivo en todo el país, por lo que muchos establecimientos, incluyendo los colegios, estarán completamente cerrados.

Docentes y estudiantes recibieron en Buga los kits pedagógicos y pantallas táctiles entregados a 148 colegios del Valle del Cauca.
Las clases también serán suspendidas unos días por el mal clima, en algunos estados. | Foto: 123rf

Al mismo tiempo, desde finales de noviembre, se han emitido alertas por el mal clima que azota regiones metropolitanas del país y que han provocado cierres viales, retrasos en las jornadas normales de los ciudadanos y suspensiones preventivas de clases escolares y universitarias, por lo que es importante consultar la información de los servicios meteorológicos para atender a las recomendaciones.

Contexto: Estados Unidos bajo hielo: tormenta golpea más de 15 estados y desata un lunes de caos total

Esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una alerta de tormenta invernal en varios estados para el miércoles, 3 de diciembre, por lo que varias escuelas ya emitieron los detalles de la suspensión de clases, atendiendo al llamado de que las carreteras estarán peligrosas para salir en carro.

Los estados en alerta son Massachusetts, Nuevo Hampshire, Pensilvania, Virginia, Connecticut, Michigan y Nueva York.

