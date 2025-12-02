Estas son las fechas oficiales del cierre de colegios en Estados Unidos para diciembre del 2025

Estados Unidos tiene un sistema de vacaciones acorde con las estaciones climáticas, por lo que la culminación del año escolar es en junio o julio, cuando gran parte del país está atravesando el verano. Y, para los últimos meses del año, los estudiantes cuentan con un par de semanas de receso para pasar fiestas navideñas con sus familias y disfrutar del invierno.

Así las cosas, algunas escuelas estadounidenses han empezado a anunciar el cierre de las actividades académicas, con el fin de que las familias empiecen a programar sus viajes o sus momentos de descanso.

Los estudiantes pronto salen a sus vacaciones de mitad de año en EE. UU. | Foto: 123 Rf

Los colegios, tanto privados como públicos, tienen el mismo horario de vacaciones, con 180 lectivos, mientras que las universidades tienen periodos académicos más cortos. Sin embargo, los días de inicio del receso pueden variar de acuerdo con las estimaciones de cada institución, por lo que se recomienda a las personas consultar la información oficial de cada colegio.

Los alumnos tendrán alrededor de 3 semanas de vacaciones. | Foto: 123RF

Estas son las fechas del cierre de los colegios en diciembre del 2025 en Estados Unidos:

En el estado de Alaska , las clases culminan el próximo 25 de diciembre, y se retoman hasta el 9 de enero.

, las clases culminan el próximo 25 de diciembre, y se retoman hasta el 9 de enero. En Texas , las vacaciones de mitad de año, de acuerdo con el calendario B, van desde el 21 de diciembre al 8 de enero.

, las vacaciones de mitad de año, de acuerdo con el calendario B, van desde el 21 de diciembre al 8 de enero. En California , inician el 25 de diciembre y los estudiantes ingresan nuevamente hasta el 2 de enero.

, inician el 25 de diciembre y los estudiantes ingresan nuevamente hasta el 2 de enero. Los colegios de Montana inician sus vacaciones el 22 de diciembre y acaban el 1 de enero.

Además, las escuelas recuerdan que el jueves 25 de diciembre es festivo en todo el país, por lo que muchos establecimientos, incluyendo los colegios, estarán completamente cerrados.

Las clases también serán suspendidas unos días por el mal clima, en algunos estados. | Foto: 123rf

Al mismo tiempo, desde finales de noviembre, se han emitido alertas por el mal clima que azota regiones metropolitanas del país y que han provocado cierres viales, retrasos en las jornadas normales de los ciudadanos y suspensiones preventivas de clases escolares y universitarias, por lo que es importante consultar la información de los servicios meteorológicos para atender a las recomendaciones.

Esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una alerta de tormenta invernal en varios estados para el miércoles, 3 de diciembre, por lo que varias escuelas ya emitieron los detalles de la suspensión de clases, atendiendo al llamado de que las carreteras estarán peligrosas para salir en carro.