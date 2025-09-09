Estos dispositivos en aviones podrían provocar incendios en pleno vuelo: verifique si los lleva en su maleta

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una alerta este martes, 9 de septiembre, a las aerolíneas nacionales que advierte sobre ciertos artículos que lleva la gente en sus equipajes y que representa un grave riesgo de provocar un incendio a bordo.

La FAA ha registrado una serie de casos de incendios en los aviones provocados por baterías de litio, que están incluidas en baterías externas de dispositivos y en cargadores portátiles.

Las baterías de litio son un riesgo en los aviones. | Foto: Getty Images

Estas baterías normalmente las llevan en los compartimientos superiores de los aviones, en los equipajes de mano, lo que complica las operaciones de los tripulantes en caso de que se genere fuego dentro de la cabina a causa de estos elementos.

En la alerta, la administración de aviación le pide a las aerolíneas a revisar sus procedimientos y equipos de extinción de incendios, además de instarlos a enviar mensajes de advertencias a los pasajeros sobre los riesgos que se corre en los aviones al portar baterías de litio.

Hace días, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha anunciado una serie de artículos que son prohibidos transportar en los equipajes de bodega, debido a que, en caso de que se genere un incendio, no habría nadie allí que lo extinga, poniendo en riesgo la vida de cientos de pasajeros.

Se han reportado varios incendios a bordo a causa de las baterías. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre esos, los cepillos de dientes electrónicos, planchas, secadores y rizadores de cabello inalámbricos, entre otros, están prohibidos en el equipaje facturado.

Y algunas aerolíneas, como Southwest Airlines, han pedido a sus usuarios llevar de manera visible las baterías y cargadores portátiles en sus maletas, para así estar alertas en caso de alguna emergencia en el vuelo.

El pasado 5 de septiembre, la FAA estableció una serie de multas a tres compañías de Estados Unidos, debido a que estas incumplieron las normas de seguridad sobre los materiales peligrosos.

La TSA prohibió artículos de uso común en las maletas de bodega. | Foto: OBS

Dos de esas empresas enviaron paquetes que se incendiaron en pleno vuelo. Una de las compañías es Mobilesentrix, que envió los artículos mal empaquetados por FedEx, además de que no declaró el paquete como peligroso, según la demanda de FAA.