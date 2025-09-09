Suscribirse

Estos dispositivos en aviones podrían provocar incendios en pleno vuelo: verifique si los lleva en su maleta

Estados Unidos ha prohibido algunos artículos de uso común dentro de los equipajes de bodega para evitar emergencias a bordo.

10 de septiembre de 2025, 1:45 a. m.
La banca en jet corporativo se aleja
Se advirtió a las aerolíneas revisar sus planes de extinción de incendios, en caso de que se presente la emergencia. | Foto: Getty Images

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una alerta este martes, 9 de septiembre, a las aerolíneas nacionales que advierte sobre ciertos artículos que lleva la gente en sus equipajes y que representa un grave riesgo de provocar un incendio a bordo.

La FAA ha registrado una serie de casos de incendios en los aviones provocados por baterías de litio, que están incluidas en baterías externas de dispositivos y en cargadores portátiles.

Baterías de iones de litio
Las baterías de litio son un riesgo en los aviones. | Foto: Getty Images

Estas baterías normalmente las llevan en los compartimientos superiores de los aviones, en los equipajes de mano, lo que complica las operaciones de los tripulantes en caso de que se genere fuego dentro de la cabina a causa de estos elementos.

Contexto: Multas de hasta 17.000 dólares: estos son los artículos que no debe llevar en su equipaje de mano al viajar en avión

En la alerta, la administración de aviación le pide a las aerolíneas a revisar sus procedimientos y equipos de extinción de incendios, además de instarlos a enviar mensajes de advertencias a los pasajeros sobre los riesgos que se corre en los aviones al portar baterías de litio.

Hace días, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha anunciado una serie de artículos que son prohibidos transportar en los equipajes de bodega, debido a que, en caso de que se genere un incendio, no habría nadie allí que lo extinga, poniendo en riesgo la vida de cientos de pasajeros.

¿Por qué se explota la batería de un celular?
Se han reportado varios incendios a bordo a causa de las baterías. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre esos, los cepillos de dientes electrónicos, planchas, secadores y rizadores de cabello inalámbricos, entre otros, están prohibidos en el equipaje facturado.

Contexto: EE. UU. prohíbe estos populares artículos en las maletas facturadas: conozca la nueva medida

Y algunas aerolíneas, como Southwest Airlines, han pedido a sus usuarios llevar de manera visible las baterías y cargadores portátiles en sus maletas, para así estar alertas en caso de alguna emergencia en el vuelo.

El pasado 5 de septiembre, la FAA estableció una serie de multas a tres compañías de Estados Unidos, debido a que estas incumplieron las normas de seguridad sobre los materiales peligrosos.

Con el crecimiento económico y demográfico de Asia, África y América Latina, el tráfico internacional migra hacia nuevos nodos.
La TSA prohibió artículos de uso común en las maletas de bodega. | Foto: OBS

Dos de esas empresas enviaron paquetes que se incendiaron en pleno vuelo. Una de las compañías es Mobilesentrix, que envió los artículos mal empaquetados por FedEx, además de que no declaró el paquete como peligroso, según la demanda de FAA.

“El paquete desprendía humo y olía a quemado. La inspección del contenido reveló que se había producido un incendio y que tres baterías se habían fundido”, explicó la FAA sobre un incidente registrado el 8 de agosto del año pasado. Según la agencia, los paquetes contenían 15 baterías de litio para celulares.

