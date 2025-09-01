Nuevas restricciones en vuelos de Estados Unidos: estos elementos de arreglo personal no podrán ir en el equipaje facturado

Los secadores, planchas, cepillos inalámbricos ya no los podrá seguir llevando en el equipaje facturado, de acuerdo a lo que ha informado la TSA en su última actualización.

Estos implementos, que hacen parte del cuidado y aseo de muchas personas, ahora los tendrán que llevar de otra manera, ya que están prohibidas en el equipaje o maleta facturada.

Los elementos considerados como dangerous goods

La TSA ha establecido cuáles elementos de arreglo personal no podrá llevar en su equipaje de bodega o facturado, por ser considerados como objetos peligrosos.

Ahora usted tendrá que empacar con mucho más cuidado sus objetos personales, pues en caso de que quebrante esta nueva medida, las autoridades podrán imponerle fuertes multas e incluso, en algunos casos, puede llegar a ser arrestado.

Entre los elementos que ya no pueden viajar en su equipaje facturado están: rizadores, cepillos, alisadores o planchas que funcionan con cartuchos de gas o con butano, así como sus repuestos.

Según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), algunos de los dispositivos mencionados que funcionan con baterías podrían ser muy peligrosos, ya que en el aire, las vibraciones, la electricidad estática y las variaciones de temperatura y presión pueden provocar fugas, generar gases tóxicos y provocar incendio y explosiones.

La TSA advierte que este tipo de artículos solo deben ir en el equipaje de mano, siempre y cuando tengan tapa de seguridad, la cual evitará que se enciendan durante el viaje.

Solo podrá viajar con este tipo de elementos, si son de cable y a sí si podrán incluirse en el equipaje facturado.

Recuerde que así como hay restricciones para el equipaje de bodega, también existen normas para sus maletas de mano.

El equipaje de mano no debe oscilan entre 55 cm x 35 cm x 20 cm, y 56 cm x 45 cm x 25 cm, con un peso máximo entre 7 y 10 kg, y el artículo personal adicional, como mochila o bolso, no debe exceder los 45 x 35 x 20 cm.

Sanciones para los viajeros que se nieguen a cumplir las normas establecidas por la TSA

La Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos impondrá multa de hasta 12.900 dólares a los pasajeros, estadounidenses o extranjeros, que interfieran con los procedimientos de inspección de equipaje en cualquiera de los aeropuertos del país.

Por otra parte, también hay sanciones y/o multas para quienes no cumplan con las siguientes condiciones:

Quienes se nieguen al escaneo corporal

Las personas que graben o tomen fotos en la zona de revisión impidiendo el trabajo del personal

Aquellos que rechacen la inspección de dispositivos electrónicos como laptops, tabletas o teléfonos móviles

Si el pasajero obstruye el flujo de otros pasajeros en los puntos de control.