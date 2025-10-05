Suscribirse

Mundo

Estremecedor video: el ‘influencer’ Balin Miller murió durante una transmisión en vivo cuando escalaba una montaña

La transmisión no tardó en hacerse viral en redes sociales y ya se sabe el motivo por el que cayó al vacío.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Mundo
5 de octubre de 2025, 5:03 p. m.
Balin Miller se encontraba practicando el deporte cuando se registró el trágico accidente.
Balin Miller se encontraba practicando el deporte cuando se registró el trágico accidente. | Foto: Instagram: balin.miller

Balin Miller, reconocido alpinista de 23 años, falleció en las últimas horas tras caer de El Capitán, la emblemática pared de granito del Parque Nacional Yosemite, en California.

Una de las cosas más impactantes del hecho es que todo ocurrió cuando transmitía en vivo para sus seguidores, por lo que el video no ha tardado en hacerse viral a través de las redes sociales.

Balin Miller, el alpinista que falleció cuando realizaba el deporte que más amaba.
Balin Miller, el alpinista que falleció cuando realizaba el deporte que más amaba. | Foto: Instagram: @balin.miller

En las imágenes se observa que el alpinista ya había llegado hasta la cima, pero volvió a descender, una maniobra que en su momento pareció muy extraña. Sin embargo, después se esclareció que Miller intentaba recuperar parte de su equipo, que se había quedado atascado.

En la transmisión se ve cuando desciende tranquilamente, pero llega hasta un punto en el que finalmente cae, todo ante la mirada de algunos testigos.

Contexto: Tragedia: reconocida presentadora de televisión murió tras caer de un tercer piso cuando huía de un robo

Dylan, hermano de la víctima, precisó que su familiar “llegó al límite de la cuerda y perdió el equilibrio”. Por esta razón cayó al vacío y perdió la vida tras precipitarse desde más de 700 metros de altura.

“Él decía que se sentía más vivo cuando escalaba. Yo soy su hermano mayor, pero él era mi mentor”, recordó Dylan en diálogo con AP.

Jeanine Girard-Moorman, mamá del reconocido alpinista, fue la persona que confirmó la lamentable noticia, lo hizo con un desgarrador mensaje que publicó en sus redes sociales.

“Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo superaré esto. Lo amo tanto. Quisiera despertar de esta horrible pesadilla”, escribió.

Contexto: Conductor de camioneta atropelló y mató a hombres que, al parecer, lo habían robado: todo quedó en un impactante video

En diálogo con el medio mencionado, la mujer mencionó que su hijo sintió la pasión por este deporte desde muy pequeño, por lo que cuando creció soñaba únicamente con dedicarse a la escalada.

“Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Amaba escalar y nunca fue por dinero ni fama”, dijo.

Pese a que toda su vida se dedicó al alpinismo, su fama se disparó a nivel mundial en junio del presente año, cuando Miller logró completar en solitario la ruta Slovak Direct, en el Monte McKinley, en 56 horas, lo que lo llevó a destacar.

El caso ha generado gran consternación y conmoción entre los seguidores del alpinista, quienes no han podido asimilar lo ocurrido. Por el momento, todo está en materia de investigación y se intenta esclarecer el hecho en su totalidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así luce la tumba de Mauricio Leal; destapan lío legal y dejan mal parada a amiga del estilista: “Brilló por su ausencia”

2. El golazo de Cucho Hernández que revivió al Betis: llega enchufado a Selección Colombia

3. Donald Trump cree que habrá un acuerdo para liberar los rehenes en Gaza en un “par” de días

4. Luisa Postres agachó la cabeza y pidió perdón tras polémica por oferta de trabajo que hizo: “La embarré y vengo a dar la cara”

5. Personero de El Cairo, Valle del Cauca, fue suspendido provisionalmente por presunto acoso a funcionarias y usuarias de la entidad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosDeporteinfluencermuerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.