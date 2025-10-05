Estremecedor video: el ‘influencer’ Balin Miller murió durante una transmisión en vivo cuando escalaba una montaña

Balin Miller, reconocido alpinista de 23 años, falleció en las últimas horas tras caer de El Capitán, la emblemática pared de granito del Parque Nacional Yosemite, en California.

Una de las cosas más impactantes del hecho es que todo ocurrió cuando transmitía en vivo para sus seguidores, por lo que el video no ha tardado en hacerse viral a través de las redes sociales.

Balin Miller, el alpinista que falleció cuando realizaba el deporte que más amaba. | Foto: Instagram: @balin.miller

En las imágenes se observa que el alpinista ya había llegado hasta la cima, pero volvió a descender, una maniobra que en su momento pareció muy extraña. Sin embargo, después se esclareció que Miller intentaba recuperar parte de su equipo, que se había quedado atascado.

En la transmisión se ve cuando desciende tranquilamente, pero llega hasta un punto en el que finalmente cae, todo ante la mirada de algunos testigos.

Dylan, hermano de la víctima, precisó que su familiar “llegó al límite de la cuerda y perdió el equilibrio”. Por esta razón cayó al vacío y perdió la vida tras precipitarse desde más de 700 metros de altura.

“Él decía que se sentía más vivo cuando escalaba. Yo soy su hermano mayor, pero él era mi mentor”, recordó Dylan en diálogo con AP.

🇺🇸 On October 1, 2025, in an incident captured on a TikTok livestream, Balin Miller died after rappelling off the end of his rope on Sea of Dreams, a difficult aid climbing route on El Capitan in Yosemite National Park. He was 23. pic.twitter.com/A6wvoKR1ww — LiveLeak (@leaklive1) October 4, 2025

Jeanine Girard-Moorman, mamá del reconocido alpinista, fue la persona que confirmó la lamentable noticia, lo hizo con un desgarrador mensaje que publicó en sus redes sociales.

“Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo superaré esto. Lo amo tanto. Quisiera despertar de esta horrible pesadilla”, escribió.

En diálogo con el medio mencionado, la mujer mencionó que su hijo sintió la pasión por este deporte desde muy pequeño, por lo que cuando creció soñaba únicamente con dedicarse a la escalada.

“Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Amaba escalar y nunca fue por dinero ni fama”, dijo.

Pese a que toda su vida se dedicó al alpinismo, su fama se disparó a nivel mundial en junio del presente año, cuando Miller logró completar en solitario la ruta Slovak Direct, en el Monte McKinley, en 56 horas, lo que lo llevó a destacar.