Expolicia asesinó a una mujer porque “se burló del tamaño de su miembro”

Las autoridades judiciales de Estados Unidos fallaron en contra de un expolicía de ese país, quien fue acusado de ser el responsable el asesinato de una mujer, madre de familia, de 3 hijos, y con quien el uniformado retirado sostenía una relación sentimental.

En medio de la indignación que despertó la muerte de la mujer, identificada como Nicole Harrington, y como parte de las audiencias que se desarrollaron para establecer la responsabilidad del ex uniformado, un hombre conocido como Jason ‘Moose’ William Cunningham, lo que más despertó interés y curiosidad por parte de las autoridades y de la prensa de ese país, fue la explicación entregada por este, para justificar los hechos que derivaron en el deceso de la amante.

En ese contexto, ha trascendido que en medio de la explicación entregada por Wiliam, este sentenció que el sentirse humillado fue la causa esencial de su acción violenta en contra de su pareja extramatrimonial, advirtiendo que, en medio de un encuentro sexual, la mujer realizó un comentario que lo perjudicó emocionalmente: “tienes un pene pequeño”.

Lo anterior, enmarcado además, según el hombre, en una conversación en la que la mujer advirtió que en el pasado había ‘disfrutado’ de encuentros sexuales con personas que tenían un miembro viril más grande.

Ofendido, expolicía asesinó a su amante porque le dijo que tenía el pene pequeño. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, el comentario, quizá innecesario por cuenta de la mujer, se convirtió en el detonante de una injustificada acción por la que el hombre terminó quitándole la vida a ella, y firmando su sentencia de prisión perpetua.

Según detallan medios locales de Estados Unidos, el crímen en cuestión ocurrió en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia, más precisamente en junio de 2020, cuando el uniformado, con 17 años de trabajo en el cuerpo policial en el condado de Richmond, en Augusta, Georgia, terminó asesinando a la mujer, al sentirse aludido en su virilidad.

Si bien el hecho no ocurrió en medio del encuentro íntimo, el asesinato se dio cuando él, indignado y ofendido por los comentarios, citó a la mujer en un estacionamiento con el objetivo de conversar, y con la intensión de poner fin de una vez a la relación sentimental oculta que sostenían.

No obstante, otro de los componentes de la historia, revelado por el fiscal que investigó los hechos, también apuntan a que la mujer no conocía la ‘doble vida’ que llevaba el hombre, acusando que quizá ella no sabía que el uniformado tenía una familia constituida.

La investigación apunta a que la muerte de la mujer se produjo cuando el uniformado la ejecutó a la entrada de un ascensor, momento en el que el hombre le manifestó que ella había vulnerado su hombría.

El hombre confesó ante las autoridades que el comentario emitido por su entonces ´pareja afectó su 'hombría' y por ello decidió matarla. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Si bien el asesinato se produjo en horas de la noche, según explican medios locales, el cuerpo solo fue encontrado hasta la mañana siguiente por parte de los responsables del estacionamiento.

La identificación del responsable, a su vez, derivó de que el mismo ex policía habría llamado a un compañero de trabajo para confesar el crimen, y aunque no afirmó directamente el caso de homicidio, sí aseguró haber incurrido en algo “realmente malo”.

Cuando la policía intentó capturar al responsable, sostuvieron un escenario de persecución e intercambio de balas que, según medios internacionales, se habría extendido por cerca de 8 horas.

En medio de la sentencia emitida en contra del expolicía, las autoridades precisaron que la castigo se derivaba del caso de asesinato, afirmando que adicional a ese parea, también debe cumplir una sentencia de 5 años de cárcel por el delito de posesión de armas.

El hombre deberá cumplir con una sentencia de prisión perpetua. - Foto: Getty Images / Caspar Benson

Si bien el hombre podría ser cobijado por la ley en términos de beneficios, su libertad condicional sólo podría darse después de haber cumplido un periodo de 35 años de prisión.