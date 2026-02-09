Un fallo del Quinto Circuito de Apelaciones permite al gobierno mantener a inmigrantes indocumentados detenidos sin opción de fianza, intensificando el debate sobre derechos y control migratorio.

ICE emite detención federal contra inmigrante acusado de atacar autobús escolar en Nueva Jersey

El fallo genera tensiones entre tribunales federales y defensores de los derechos de los inmigrantes

La justicia de Estados Unidos ha respaldado recientemente una política controvertida que permite la detención de inmigrantes indocumentados sin derecho a fianza mientras enfrentan sus procesos de deportación, marcando una de las decisiones judiciales más importantes en materia migratoria en años.

Un panel del Quinto Circuito de Apelaciones, una de las cortes federales de más alto nivel en el país. ratificó la interpretación del gobierno federal de que las personas detenidas por inmigración pueden permanecer bajo custodia sin acceso a audiencias de fianza.

De acuerdo a lo que informa la agencia de noticias Reuters, en una votación 2-1, los jueces sostuvieron que la legislación vigente (la Ley de Inmigración y Nacionalidad) otorga esa facultad a las autoridades federales, incluso para inmigrantes que han vivido en Estados Unidos por años y no necesariamente representan un peligro o riesgo de fuga.

La mayoría en la corte argumentó que las disposiciones legales relacionadas con la detención obligatoria, particularmente la sección conocida como 1226(c), respaldan la decisión del Ejecutivo de negar la fianza, lo que revierte fallos previos de jueces de menor instancia que habían otorgado audiencias de libertad bajo palabra.

La fiscal general de Estados Unidos celebró el fallo como una victoria para las políticas de “ley y orden” promovidas por la administración.

Según AP News, la decisión surge en medio de una crisis judicial, con cientos de jueces federales que han expresado preocupación porque la política de detención masiva sin fianza ha saturado los tribunales con miles de pedidos de habeas corpus, recursos legales para revisar la legalidad de una detención, y ha generado tensiones entre diferentes niveles del poder judicial.

Impacto en la administración de justicia y sobre personas detenidas

Este fallo no solo tiene implicaciones para decenas de miles de personas actualmente bajo custodia, sino que podría sentar un precedente legal de gran alcance si eventualmente llega a la Corte Suprema de Estados Unidos.

La disputa gira en torno a cómo interpretar leyes de inmigración de más de dos décadas de antigüedad y hasta qué punto el gobierno puede negar el acceso a audiencias judiciales que tradicionalmente permitían evaluar la posibilidad de liberación condicional.

Termina declaración de Ghislaine Maxwell ante el Congreso de EE. UU.: su abogado aseguró que Donald Trump era inocente tras una petición

Organizaciones de derechos civiles han señalado que decisiones como estas pueden afectar de manera desproporcionada a personas sin documentación, incluidos muchos que no tienen antecedentes criminales graves, subrayando el debate sobre el equilibrio entre control migratorio y derechos procesales básicos bajo la Constitución.