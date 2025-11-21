Estados Unidos
Fechas especiales para sacar el pasaporte en Estados Unidos: estos son los lugares y las personas que pueden aprovecharlas
Durante noviembre, hay apertura de lugares y horarios para los estadounidenses que quieran hacer la solicitud del documento antes de lo viajes de diciembre.
El Gobierno de Estados Unidos anunció las fechas de las ferias de pasaportes para este mes de noviembre, con el fin de que las personas que no cuentan con el documento de viaje puedan solicitarlo de manera más rápida, en caso de que tengan planes para viajar a final de año, cerca a las fiestas Navideñas.
“Se realizan ferias especiales de expedición de pasaportes por las tardes y los fines de semana, o en lugares específicos“, dice la página oficial del Departamento de Estado del país de Norteamérica.
“Estas ferias son organizadas por oficinas de correos, juzgados y bibliotecas, y ofrecen servicios de pasaporte fuera de los horarios y lugares habituales“, agrega.
Estas citas para emitir el documento son exclusivas para los solicitantes por primera vez del pasaporte, para los menores de edad y cualquier persona que debe presentar su petición en persona. Para completar el proceso, los estadounidenses deben llenar el formulario DS-11, que se encuentra en la página del Departamento de Estado.
Así las cosas, estos son los puntos y las fechas de las ferias especiales, el departamento recuerda que para estos hay que hacer una cita previa:
- Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Michigan, ubicada en la ciudad de Ann Arbor, en Michigan. Las personas podrán asistir el viernes 21 de noviembre de 1:30 p.m. a 3 de la tarde.
- Oficina del secretario del distrito del condado de Travis - Aeropuerto, en Austin, Texas. Este punto está habilitado el sábado 22 de noviembre desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
- Universidad de Texas, con sede en Dallas. La feria de aceptación de pasaportes será el sábado 22 de noviembre, de 9 de la mañana hasta el mediodía.
- Secretaría del condado de Sullivan, en la ciudad de Monticello, en Nueva York. El horario de atención es de 10:00 a.m. a las 2:00 p.m.
- En la Oficina de correos de Glenwood, en el estado de Nueva Jersey, las personas pueden acercarse el viernes 28 de noviembre desde las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. Y también hay espacio para el sábado 29, desde las 8:30 a.m. hasta la 1:45 p.m.
En este último punto no es necesario hacer una cita previa para ninguno de los dos días de la feria.
“Si no encuentra una que le convenga, también puede buscar centros de aceptación de pasaportes que estén abiertos los fines de semana o fuera del horario comercial habitual”, amplía el departamento.
Y recuerda a los estadounidenses que en la página web del organismo se encuentra la herramienta de búsqueda de lugares cercanos para emitir el pasaporte.