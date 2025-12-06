Francotirador de Estados Unidos neutraliza embarcación presuntamente narcotraficante desde un helicóptero: el video del operativo

La administración de Estados Unidos suele publicar en sus redes sociales las operaciones militares que realiza en el Caribe y en el Pacífico, relacionadas con el despliegue de sus Fuerzas Armadas para hacer frente al narcotráfico que azota el continente.

Una reciente grabación muestra cómo un francotirador estadounidense de la Guardia Costera, desde un helicóptero sobre el océano del Pacífico, impacta una embarcación que, presuntamente, estaba transportando droga desde México hacia el país de Norteamérica.

De acuerdo con las autoridades y las declaraciones recopiladas por la prensa de Estados Unidos, en el operativo se incautaron alrededor de 9.000 kilos de cocaína.

La Guardia Costera ha incautado miles de kilos de droga desde octubre. | Foto: Tomada Daily News/Guardia Coste de EE. UU.

En el video, el francotirador del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera dispara con precisión contra el motor del barco para dejarlo inhabilitado y evitar que las personas pudieran escapar.

Los hechos ocurrieron al sur de las costas de México, el pasado martes 2 de diciembre.

Para cuando la embarcación quedó inactiva, un barco de la Guardia Costera se acercó para detener a los sospechosos e inspeccionar.

La Guardia Costera ha asegurado, en varias oportunidades, que a lo largo de octubre se lograron incautar al menos 45.300 kilos de droga en el Pacífico.

“La Guardia Costera de Estados Unidos está acelerando sus operaciones en el océano Pacífico Oriental a medida que se transportan cantidades masivas de narcóticos ilegales desde América Central y del Sur”, indica la agencia en su página oficial.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

Los militares están trabajando en conjunto con otras agencias y efectivos del país, lo que se ha fortalecido desde que el Gobierno de Donald Trump ordenó el envío de la flotilla a aguas internacionales, donde ahora se encuentra la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur del Comando Sur de los Estados Unidos.

La orden se hizo efectiva en septiembre de este año. Desde ese momento, las fuerzas han bombardeado 23 embarcaciones que, pese a que no hay pruebas, la administración sostiene que traficaban droga.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: AP

En esos operativos han muerto más de 80 personas, lo que ha desatado un debate entre defensores de derechos humanos, opositores del Gobierno de Trump y del mismo Congreso, que ha solicitado las pruebas necesarias sin obtener respuesta.