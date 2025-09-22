Suscribirse

Estados Unidos

Fuerte temblor sacudió a EE. UU. este 22 de septiembre. Esta fue la magnitud, las zonas afectadas y el reporte oficial según USGS

Usuarios en redes sociales reportaron que el movimiento telúrico se sintió con dureza.

Redacción Mundo
22 de septiembre de 2025, 1:02 p. m.
Terremoto, sismo, temblor 123 RF
El sismo reportado se dio en horas de la madrugada. | Foto: 123 RF

Este lunes 22 de septiembre se presentó un fuerte movimiento telúrico que sacudió el estado de California, Estados Unidos, siendo reportado por varias personas en zonas concurridas.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reporta que se produjo un “terremoto moderado” que impactó Berkeley, California, a las 02:56, hora local de la Costa Oeste.

x
En la imagen satelital se señala la zona de impactó. Todo San Francisco y zonas de Sacramento, California, reportaron que se sintió el temblor. | Foto: USGS

El temblor tuvo una magnitud de 4.2 en la escala de Richter, a 2 kilómetros del territorio mencionado, fuerte para los habitantes de la zona.

El sismo tuvo una profundidad bastante superficial, de tan solo 7.8 km, lo que hizo que se sintiera en el área.

Volcano Discovery sostiene que “La poca profundidad del sismo hizo que se sintiera más fuerte cerca del epicentro que lo que sería un terremoto más profundo de magnitud similar”.

Contexto: Trump ataca a Newsom por construir viviendas para personas afectadas por incendios en California. “Permitió que sus casas se quemaran”

En redes sociales cientos de usuarios de zonas cercanas reportaron que efectivamente el movimiento se sintió de forma fuerte, aunque no fue prolongado.

Es posible que gran parte de la bahía de San Francisco haya experimentado los efectos del remezón de la tierra.

Las autoridades aun no reportan daños materiales ni alguna consecuencia mayor. Aún así, es posible que se presenten réplicas en las próximas horas.

Por qué tiembla en California

El estado se encuentra en el borde entre la Placa del Pacífico y la Placa Norteamericana, dos sistemas que producen movimientos telúricos constantes.

Contexto: Según un estudio, California cuenta con 2 lugares entre las maravillas naturales más populares de EE.UU.

Además, la zona es atravesada por fallas geológicas de consideración como la Falla de San Andrés, que abarca 1.200 kilómetros a lo largo de California.

x
Las fallas geológicas son naturales. | Foto: Getty Images/Cavan Images RF

Es conocida históricamente por causar grandes terremotos debido a la acumulación de tensión y su posterior liberación.

Qué hacer en caso de temblor o terremoto

Los expertos señalan que lo primero es mantener la calma y buscar un lugar sólido para refugiarse, por ejemplo debajo de la mesa, o alejado de edificios y postes de electricidad en campos abiertos.

Una vez finalizado el sismo, proceda a evacuar de forma ordenada y velando por la seguridad de las personas con movilización reducida.

Verifique zonas de evacuación seguras y esté atento a las indicaciones de las autoridades competentes. En el caso de zonas costeras, aléjese del mar y verifique con entidades oficiales si hay riesgo de formación de tsunami.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hija del empresario Jorge Uribe habla de la supuesta responsabilidad de su tío en el asesinato de su papá: “Fue entregado”

2. Visas H-1B: ¿quiénes pagarán la tarifa de 100.000 dólares? Estados Unidos aclara la confusión

3. Fuerte temblor sacudió a EE. UU. este 22 de septiembre. Esta fue la magnitud, las zonas afectadas y el reporte oficial según USGS

4. “Las puertas del infierno”: ‘The Economist’ lanza una fuerte crítica a Gustavo Petro y analiza las políticas del Gobierno a propósito de las elecciones de 2026

5. Gustavo Bolívar, preocupado por reconocimientos del ministro Armando Benedetti a Roy Barreras y Daniel Quintero: “La izquierda ha muerto”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCaliforniaTerremotosTemblores

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.