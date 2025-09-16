Suscribirse

Estados Unidos

Hollywood contra la IA: Disney, Universal y Warner Bros demandan a MiniMax por plagio de sus personajes icónicos

Las compañías acusan a la firma china de inteligencia artificial de lucrarse con personajes protegidos y piden frenar estas prácticas.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

16 de septiembre de 2025, 5:36 p. m.
EE.UU.
Vista del logotipo de Universal Pictures en una pantalla digital y una ilustración de inteligencia artificial (IA) en la pantalla de un teléfono móvil | Foto: Anadolu via Getty Images

En una acción conjunta presentada este 16 de septiembre de 2025, Disney, NBC Universal y Warner Bros Discovery interpusieron una demanda ante el Tribunal del Distrito Central de California contra la empresa china de inteligencia artificial MiniMax, acusándola de infringir de forma “voluntaria y descarada” sus derechos de autor.

Las acusaciones se centran en el uso no autorizado de personajes icónicos como Darth Vader, los Minions y Wonder Woman, entre otros, tanto en material generable por IA como en promociones vinculadas al servicio Hailuo AI, que pertenece a MiniMax.

Según los demandantes, MiniMax no respondió a reiteradas solicitudes para implementar medidas que evitaran estas infracciones. Alega la demanda que la compañía promovía su aplicación con slogans como “Hollywood studio in your pocket” (un estudio de Hollywood en tu bolsillo), generando contenido descargable de alta calidad que incorpora personajes protegidos por derechos de autor y haciendo creer al público que existe una relación o respaldo con los estudios titulares.

IA
AI en un smartphone con la bandera de China de fondo | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La demanda busca que MiniMax devuelva los beneficios obtenidos con esas prácticas, así como una orden judicial que impida nuevos usos de propiedad intelectual sin licencia. Los estudios también exigen sanciones máximas permitidas por la ley para frenar lo que consideran una amenaza al modelo tradicional de protección de la creatividad.

Contexto: ¿Listo para enseñar con IA? Vívalo en el Lab de Cumbre Líderes por la Educación. Cupos limitados

Este procedimiento no es el primero que los grandes estudios presentan contra compañías de IA. En junio de este año, Disney y Universal ya habían demandado a Midjourney con argumentos muy similares sobre uso indebido de sus bibliotecas creativas para entrenamiento de modelos y generación de imágenes que reproducen personajes protegidos.

De hecho, Warner Bros Discovery también se sumó en otro pleito reciente contra Midjourney, lo que muestra un patrón claro de litigiosidad en el sector para defender los derechos de autor frente al avance de las tecnologías generativas de IA.

Inteligencia Artificial
Vista general de los asistentes a la feria frente al stand de Minimax en el Nuevo Centro de Exposiciones de Shanghái durante la WAIC. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, MiniMax ha anunciado planes de salir a bolsa en Hong Kong, con una valoración cercana a los 4 mil millones de dólares, lo que aumenta el interés público y corporativo en el caso. La empresa dice atender a cientos de millones de usuarios en todo el mundo y ofrece su servicio, textos, imágenes y videos generados por IA que, según los estudios demandantes, violan derechos de propiedad intelectual.

Contexto: Diferencias entre tener Gemini IA gratuito y las versiones premium en Colombia: estos son los precios y las funciones

Este litigio marca un momento clave en la relación entre la industria del entretenimiento y las empresas de inteligencia artificial. Pues mientras los creadores exigen mayor protección legal, los desarrolladores de IA enfrentan una presión creciente para establecer protecciones eficaces que impidan el uso indebido de contenidos con derechos reservados.

Según expertos legales, los resultados podrían redefinir la forma en que estas tecnologías pueden entrenarse y comercializarse en el futuro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Epa Colombia se juega su última carta tratando de recuperar la libertad. Corte Constitucional tomará la decisión

2. Clubes del FPC se frotan las manos: decisión de Fifa para el Mundial 2026 les llenaría los bolsillos

3. Además de mulas y bastones, la UNP alista millonaria contratación para brindar más seguridad a indígenas: botas de caucho, megáfonos y radios

4. Inteligencia artificial dio veredicto sobre la Champions League: predijo quién será campeón

5. Reacción de Donald Trump y más personalidades, a la muerte de Robert Redford, ícono de Hollywood que falleció a los 89 años

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HollywoodIAdemandasDisneyuniversalWarner BrosPlagio Personajes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.