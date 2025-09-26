Suscribirse

Estados Unidos

Huracán Humberto se forma en el Atlántico y emiten alertas para zonas de la costa este de Estados Unidos

En los próximos días, se podrían presentar lluvias constantes y oleaje fuerte.

Redacción Mundo
26 de septiembre de 2025, 6:53 p. m.
Así se mueve el huracán KIko en las aguas próximas a las islas de Hawái
Los huracanes se forman en el océano | Foto: Captura de imagen video X @CIRA_CSU

Un fuerte sistema de tormentas tropicales se está generando tras la presencia del huracán Humberto en el Caribe.

Si bien las agencias climáticas afirman que Humberto no afectaría directamente en la costa este de EE. UU., sí está influyendo en la formación de otras tormentas que sí podrían impactar zonas costeras del país norteamericano.

Contexto: Preocupación en EE. UU.: la bacteria marina Vibrio vulnificus ya cobró 89 vidas y podría propagarse con huracanes

El director del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Michael Brennan, aseguró en CBS News que “no se prevé impacto inmediato sobre la costa este estadounidense, pero se espera mar peligroso en un área amplia durante varios días”.

MIAMI, FLORIDA - 13 DE AGOSTO: Jamie Rhome, subdirector del Centro Nacional de Huracanes, observa una pantalla que muestra las trayectorias que podría tomar la tormenta tropical Erin mientras se sigue su avance en el Centro Nacional de Huracanes el 13 de agosto de 2025 en Miami, Florida. El Centro Nacional de Huracanes indica que Erin tiene el potencial de convertirse en el primer gran huracán de la temporada 2025. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Foto de JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Este centro monitorea la actividad de los huracanes. | Foto: Getty Images via AFP

Posibles consecuencias en las zonas costeras

Condiciones intensas en el mar, corriente de resaca, oleaje elevado y eventos similares están entre los fenómenos que se podrían presentar en costa Atlántica de Estados Unidos.

Por ahora, Humberto está a 740 kilómetros de las islas de Sotavento, y se dirige hacia el noreste con vientos que alcanzan los 120 km/h, intensidad que podría aumentar durante el fin de semana.

Contexto: Así se desarrolla la temporada de huracanes en los océanos Atlántico y Pacífico, ¿las costas de EE. UU. están en riesgo?
x
La trayectoria es monitoreada de forma constante | Foto: NOA.gov

Se proyecta que a inicios de la primera semana de octubre se acerque a las Bermudas, pero sin tocar tierra firme.

Tormenta Imelda

Ahora bien, también en la zona del Caribe se activó una depresión tropical llamada Invest 94L, que impactará a Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Se presentan fuertes lluvias en la zona.

La onda tropical se desplaza hacia las Bahamas, lugar en el que pasaría a ser la tormenta Imelda, que sí podría repercutir en la costa sudeste de Estados Unidos con lluvias prolongadas y alteración en el oleaje.

La llegada de este tipo de tormentas no suele dejar margen amplio para hacer preparativos suficientes para atender posibles emergencias.

Según el NHC, “las posibilidades de impactos por viento, precipitaciones y marejadas para partes del sureste de EE. UU. en los próximos días van en aumento.

Las autoridades advierten que los habitantes de zonas costeras deben estar atentas a los comunicados oficiales de los organismos de emergencia, y atender el llamado a las acciones preventivas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan David Tejada se pronunció sobre su relación con Aida Victoria y confirmó ruptura amorosa: “Tienen derecho de saber la verdad”

2. “Simulacro ante conflictos armados”: Maduro realizará un ejercicio sin precedentes en Venezuela por “amenaza de EE.UU.”

3. Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: video de su más reciente tanto con Al Nassr

4. Importante cadena de Estados Unidos despedirá a casi 1.000 empleados y generó gran polémica entre sus trabajadores

5. Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosClimaHuracánTormenta tropicalCosta Atlántica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.