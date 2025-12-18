Estados Unidos
Ignorar a la tripulación puede salir carísimo: la TSA pondrá multas hasta de 45.000 dólares a pasajeros conflictivos
La política de “tolerancia cero” se refuerza en aeropuertos y vuelos de Estados Unidos en plena temporada alta, ante el repunte de incidentes con pasajeros que desobedecen a los auxiliares de vuelo.
Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política
18 de diciembre de 2025, 5:33 p. m.
Multas TSA para pasajeros conflictivos que pasen por alto la política "tolerancia cero" Foto: Los Angeles Times via Getty Imag
