Impactante: congresista Ilhan Omar es rociada con líquido misterioso mientras hablaba en público en Minneapolis

El agresor fue arrestado en el lugar mientras las autoridades investigan la sustancia que contenía la jeringa.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

28 de enero de 2026, 12:02 p. m.
La congresista Ilhan Omar durante un evento comunitario en Minneapolis, donde fue atacada con una sustancia desconocida.
La congresista Ilhan Omar durante un evento comunitario en Minneapolis, donde fue atacada con una sustancia desconocida. Foto: Captura de pantalla X @AlertaNews24

La congresista Ilhan Omar fue rociada con un líquido misterioso durante un cabildo en Minneapolis. El atacante fue detenido y la investigación sigue en curso.

Trump denuncia un supuesto fraude de 19 mil millones de dólares en Minnesota y ataca a la congresista Ilhan Omar

Un arresto inmediato y una sustancia aún sin identificar

El hecho ocurrió cuando un hombre la roció con una sustancia desconocida desde una jeringa mientras ella hablaba sobre inmigración y criticaba las políticas federales.

La policía de Minneapolis identificó al atacante como Anthony James Kazmierczak, de 55 años, y lo arrestó de inmediato por agresión en tercer grado luego de que roció la sustancia sobre Omar.

Hasta ahora, no se ha anunciado si enfrentará cargos adicionales mientras continúa la investigación, según lo que se registra en ABC News.

Las autoridades forenses están analizando la sustancia, que aún no ha sido identificada oficialmente, aunque testigos señalaron que tenía un olor fuerte, similar a vinagre o amoníaco.

No se han reportado reacciones físicas graves entre los asistentes, y Omar no presentó lesiones visibles.

Omar continuó el evento pese al ataque y crece el debate sobre seguridad política

La congresista decidió continuar con su intervención y responder preguntas, enviando un mensaje de resiliencia y rechazo a la violencia como herramienta política, según la agencia Reuters.

Aunque la sustancia afectó brevemente a la congresista y a algunas personas cercanas, sin causar lesiones graves, según confirmó CBS News, Omar decidió permanecer en el evento y continuar con su discurso, reafirmando así su compromiso de no dejarse intimidar.

El ataque ocurre en un contexto de tensiones políticas en Minneapolis, donde las operaciones de ICE han generado protestas y conflictos recientes.

Justo antes del incidente, Omar había reiterado su llamado a abolir ICE y exigir la renuncia del secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, un discurso que refleja la polarización que rodea a la congresista.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que el ataque estuviera directamente motivado por razones políticas.

El importante anuncio del alcalde de Minneapolis que puede ser muestra de cambios en la política migratoria de Trump

Las autoridades continúan con la investigación para determinar la composición del líquido y evaluar posibles cargos adicionales contra Kazmierczak, en un caso que ha generado un debate amplio sobre la seguridad de los legisladores y la polarización política en Estados Unidos.

Ilhan Omar, por su parte, insistió en que no permitirá que este tipo de ataques frene su trabajo ni el contacto directo con la comunidad.

Noticias Destacadas