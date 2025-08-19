Suscribirse

Importante cambio en Nueva York que beneficia a millones: este es el ambicioso plan que transformará la ciudad

La gobernación de Nueva York concretó un proyecto de expansión para mejorar la movilidad de cientos de personas.

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025, 10:55 p. m.
El metro de Nueva York será expandido mediante un túnel para facilitar el transporte de algunos residentes. | Foto: Getty Images

La gobernación del estado de Nueva York, en Estados Unidos, anunció recientemente la aprobación de un contrato para excavar un túnel —a finales de este año— de la Fase 2 del Metro de la Segunda Avenida de la Gran Manzana. Este proyecto expande el tren Q, desde la calle 96 hasta la calle 125.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, emitió un comunicado oficial en el que detalla que el proyecto estará destinado para ofrecer alternativas de transporte a los residentes de East Harlem, los cuales dependen del servicio público de transporte para poder moverse dentro de la gran ciudad. Por lo tanto, el nuevo túnel será bastante beneficioso para estas personas.

Brentwood, N.Y.: New York governor Kathy Hochul announces to the media at Suffolk County Community College in Brentwood, New York, that $35 million will go toward law enforcement to combat gun violence across the state, including Long Island, July 23, 2025, (Photo by James Carbone/Newsday RM via Getty Images)
Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York. | Foto: Newsday via Getty Images

“Ha pasado un siglo desde que a los habitantes de East Harlem se les prometió el nuevo metro que se merecen, y por fin lo estamos consiguiendo”, se lee en el informe firmado por Hochul.

“East Harlem es uno de los barrios de Nueva York que más depende del transporte público, pero cada día, decenas de miles de viajeros carecen de acceso al metro”, continúa.

De acuerdo con las especificaciones de la iniciativa de expansión, esta se llevará a cabo gracias a la construcción de un túnel entre 10 y 36 metros a través de la Segunda Avenida. Para lograrlo, se hará uso de máquinas de 750 toneladas y cabezales de excavación de 6,7 metros.

El proyecto beneficiará a los residentes de East Harlem. | Foto: Getty Images

El comunicado oficial de la gobernación de Nueva York también indica que las primeras construcciones de este proyecto darán inicio para finales del 2025 y durante los primeros meses del año entrante. Al mismo tiempo, se espera que para el 2027 se inicie la perforación del túnel.

Según los pronósticos del proyecto, esta expansión permitirá una conexión directa de los pasajeros con la estación de metro de la calle 125, la cual funciona desde hace años, en la línea del metro de la avenida Lexington. Además, brindará una entrada directa a Park Avenue, facilitando los trasbordos para los residentes de East Harlem.

Las construcciones iniciarán a finales del 2025. | Foto: Getty

“El metro de la Segunda Avenida lo cambiará todo; acortará los desplazamientos de más de 100.000 pasajeros diarios y hará que East Harlem sea más vibrante que nunca. ¡Próxima parada, la calle 125!”, destacó Hochul en el comunicado.

“La ampliación prestará servicio a 110.000 pasajeros diarios adicionales y ofrecerá tres nuevas estaciones accesibles, lo que mejorará la comodidad y conveniencia del cliente”, agregó, refiriéndose a que las nuevas estaciones contarán con edificios auxiliares donde habrá equipos de ventilación, mecánicos y eléctrico. Además, se contará con espacios para comercio o uso comunitario, mejorando de esta manera la “comodidad del cliente”.

