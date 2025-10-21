Una influencer de Estados Unidos, reconocida por su contenido de belleza y cuidado para las mujeres, compartió en sus redes sociales los mejores lugares del país para encontrar réplicas de maquillaje y productos de cuidado de la piel, que son muy similares a los originales pero a precios asequibles para todo tipo de presupuesto.

Liz Fenwick, que se describe como una experta de belleza, publicó un video en su cuenta de YouTube en el que visita una sucursal de Dollar Tree, una de las cadenas más reconocidas del país por su amplia variedad de productos y precios bajos.

En el video, la mujer detalla que se pueden encontrar imitaciones de productos de marcas de renombre que cuestan alrededor de 2 dólares, y que tiene muy buena calidad, similar a los artículos originales.

Liz Fenwick | Foto: YouTube/Liz Fenwick

La influencer recorrió todos los pasillos de la tienda para encontrar los mejores dupes, o imitaciones, y realizar una reseña y una prueba de cada uno para que los compradores tuvieran una opinión verdadera sobre los productos que pueden encontrar a excelentes precios.

Entre sus descubrimientos, destaca que el Root touch up, que es un spray para retocar el color de las raíces, se asemeja bastante con el mismo producto de la marca L’Oréal, el cual se vende en Amazon por un valor promedio de 12 dólares, mientras que la réplica en Dollar Tree tiene un costo de 1,25 dólares.

En Dollar Tree se pueden encontrar muy buenos descuentos en varios productos. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

También recomendó a sus seguidores el retocador de maquillaje mate en polvo de la marca Prolux, que destacó por su buena calidad, similar a productos mucho más costosos de marcas reconocidas. Así mismo, destaca los Tomer pads, tanto para iluminar como para aclarar la piel, que en cuanto relación calidad y precio, es un mejor producto que otros de marca costosa.

Además, encontró que en Dollar Tree se consiguen los champús y acondicionadores de la marca Wound, que en Amazon cuestan hasta 14 dólares, pero en la cadena de descuentos vale tan solo 1,25 dólares.

La influencer mostró los mejores productos de maquillaje a buen precio. | Foto: YouTube/Liz Fenwick

Recomendó, así mismo, las tollas desinfectantes que se encuentran en la tienda, que cuentan con la ventaja de variar sus olores de acuerdo con la temporada, por lo que en estos meses las personas podrán encontrar estas toallitas en olores representativos del otoño, como la calabaza, jengibre con cítricos o galletas de azúcar.

Y resaltó que los consumidores, para este inicio de temporada navideña, podrán empezar a adquirir decoraciones para sus hogares a muy buenos precios.