La razón por la que Trump tiene en la mira a los museos de Estados Unidos

Trump puso la mira en los museos y solicitó una investigación nacional sobre los contenidos que allí se registran, en especial, a aquellos que se refieren a la historia de la esclavitud en el país.

¿Por qué se investigarán los museos de Estados Unidos?

El presidente Trump expresó que los museos estaban demasiado enfocados en resaltar la historia de la esclavitud en Estados Unidos, incluyendo los aspectos más negativos de esta época.

Por esto, en una publicación en Truth Social, el primer mandatario norteamericano ordenó a sus abogados realizar una revisión de los museos, comparando esta iniciativa con su ofensiva contra las universidades en todo el país.

Además, la Casa Blanca reconoció que lleva a cabo una minuciosa verificación de las exposiciones, los materiales y el funcionamiento del Instituto Smithsonian, que administra los principales museos públicos del país.

Según escribieron tres altos asesores de Trump en una carta al secretario del Instituto Smithsonian, Lonnie Bunch III, esta iniciativa “busca garantizar la alineación con la directiva del presidente de celebrar el excepcionalismo estadounidense, eliminar narrativas divisivas o partidistas y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas”.

La Casa Blanca admitió hace una semana que estaba llevando a cabo una ambiciosa revisión de las exposiciones, los materiales y el funcionamiento de los museos del Smithsonian. | Foto: Captura de pantalla YouTube @NotimexTV

El proceso de revisión de los museos en Estados Unidos

La revisión de los museos se centrará en el contenido que va dirigido al público en general.

Esto incluye contenidos en internet, los procesos de curación internos, la planificación de las exposiciones, el uso de las colecciones y las subvenciones a los artistas, así como la redacción de los mensajes de las exposiciones del museo.

Todo esto se realizará antes del 250 aniversario de Estados Unidos, para garantizar que se ajusten a la visión de la historia del presidente.

Hay que tener en cuenta que la Institución Smithsonian incluye 21 museos, 14 centros de educación e investigación y el Zoológico Nacional.

Por su parte, el secretario del Instituto Smithsonian, Lonnie G. Bunch III, ha hecho varios comentarios al respecto, argumentando que es importante educar a las personas sobre la esclavitud, particularmente a través del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana.

La institución declaró a CNN en julio que estaba comprometida con una “presentación imparcial de los hechos y la historia” y que “haría los cambios necesarios para garantizar que nuestro contenido cumpla con nuestros estándares”.

Las medidas de Trump para revisar y modificar las instituciones del Smithsonian han sido cuestionadas por sectores, por lo que el debate está a flor de piel.

Por ejemplo, en NewsNight de CNN, con Abby Phillip, Jillian Michaels, presentadora del podcast Keeping it Real, defendió recientemente a Trump, diciendo que “él no” está blanqueando la esclavitud.