Ladrón de bancos queda libre tras decisión de juez de Nueva York, pese a tener 34 arrestos previos

Cornell Neilly es el delincuente que se convirtió en el terror de las entidades bancarias de la ciudad de Nueva York y en el norte del estado.

Su última detención se hizo el pasado lunes por haber asaltado cinco bancos entre el 16 de agosto y el 13 de septiembre, localizados entre Greenwich Village y Central Park South.

El modus operandi fue similar en todos los casos: llevaba una nota impresa a través de la cual exigía efectivo.

El insólito caso del bandido de Burberry

Neilly obtuvo su apodo debido a su afición por usar trajes elegantes a cuadros cuando asaltaba las entidades bancarias.

Luego de ser apresado, el juez Jeffrey Gershuny, ignoró la petición hecha por la fiscalía de una fianza de 50 mil dólares en efectivo y lo dejó en libertad supervisada.

Lo peor del caso es que el juez en mención pasó por alto que Neilly ya estaba en libertad condicional y que tenía un antecedente de 34 robos a otras entidades bancarias.

El hecho causó indignación entre las autoridades policiales al considerar que el fallo dado era “una muestra clara de su desinterés por la seguridad pública”, como lo expresó un agente, que prefirió permanecer en el anonimato.

El juez Gershuny ya había tenido problemas por su desempeño, por lo que había sido degradado a escuchar únicamente casos de delitos menores, ya que en agosto de este año había sacado su propia arma en el banco de una audiencia en un caso de armas en el Tribunal Penal de Brooklyn.

Como consecuencia, al jurista le redujeron el salario y lo trasladaron la corte nocturna del Tribunal Penal de Manhattan, según aseguraron fuentes oficiales.

¿Cómo atraparon a Neilly?

El 16 de agosto, Neilly comenzó a robar bancos hacia las 11 de la mañana y su objetivo fue el Chase Bank de la 27th Street con Seventh Avenue en Midtown, y su acción quedó registrada en las cámaras de seguridad.

El ladrón, quien llevaba una gorra negra de béisbol y una sudadera con capucha, también negra, entregó al cajero una nota que decía: “Esto es un robo. Quiero U$3.500 ahora”. Sin embargo, el cajero le dio solo U$1.000, según documentos judiciales.

El 25 de agosto, repitió el robo en el Chase Bank de Park Avenue y la 26th Street, donde pidió la misma cantidad de dinero, pero se llevó U$716, según la policía. En esa ocasión, usaba una gorra negra y una camiseta blanca.

El 9 de septiembre, intentó robar nuevamente en otro Chase Bank de Midtown. Llevaba una vestimenta similar y entregó una nota pidiendo U$4.500, pero el cajero activó la alarma y el ladrón se fue sin nada.

Tres días después, a las 9:30 a.m., Neilly entró al Chase Bank en West Fourth Street, en el West Village, y entregó una nota exigiendo U$3.500. Estaba usando una camiseta blanca y una gorra de los Orioles de Baltimore, según las fuentes policiales.

Al día siguiente, cerca de la 1:00 p.m., Neilly entró al Chase Bank en Chelsea, vistiendo un chándal gris y la gorra de los Orioles. Entregó una nota al cajero que decía: “Esto es un robo. Quiero todos los billetes grandes. Ahora. Esto es real”. El cajero activó la alarma silenciosa, y Neilly escapó sin dinero.

Fue detenido el lunes en el apartamento de su abuela en el Upper West Side y acusado de cinco cargos de robo grave.