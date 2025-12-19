Estados Unidos

Mal tiempo complica los vuelos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en plena antesala navideña

Un sistema de mal tiempo afecta hoy las operaciones del aeropuerto de Nueva York, con demoras en tierra y restricciones de tráfico aéreo, aunque sin una paralización total de vuelos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

19 de diciembre de 2025, 5:01 p. m.
El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, registró retrasos en sus operaciones este viernes debido a fuertes vientos y lluvias asociadas a un sistema de tormentas que afecta al noreste de Estados Unidos.
El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, registró retrasos en sus operaciones este viernes debido a fuertes vientos y lluvias asociadas a un sistema de tormentas que afecta al noreste de Estados Unidos.

El aeropuerto de LaGuardia (LGA) enfrenta este viernes 19 de diciembre una jornada marcada por retrasos y ajustes operativos debido a fuertes tormentas acompañadas de vientos intensos y lluvias persistentes.

El escenario vuelve a poner bajo presión al sistema aéreo del noreste de Estados Unidos en uno de los períodos de mayor movimiento del año.

La TSA puede confiscar sus regalos y comidas navideñas si no sabe estas reglas clave

¿Qué pasa en el aeropuerto LaGuardia de Nueva YorK?

De acuerdo con información oficial de la Administración Federal de Aviación(FAA), las condiciones meteorológicas adversas han obligado a implementar programas de retraso en tierra, para regular el flujo de aeronaves que despegan y aterrizan en LaGuardia.

Estas medidas buscan mantener la seguridad de las operaciones frente a ráfagas de viento significativas y baja visibilidad, factores que reducen la capacidad normal del aeropuerto.

Si bien no se ha decretado una parálisis total de operaciones, los retrasos son notorios, especialmente en las salidas, con demoras que en algunos casos superan la hora, según datos del sistema de gestión de tráfico aéreo de la FAA.

Advertencias del NWS

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha advertido que el sistema de tormentas que cruza la costa este puede generar ráfagas fuertes y lluvias intermitentes a lo largo del día, lo que mantiene un alto grado de incertidumbre para las operaciones aéreas.

LaGuardia, por su ubicación y diseño, es particularmente vulnerable a este tipo de eventos, y cualquier reducción en su capacidad tiene un efecto dominó en otros aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, como JFK y Newark, también afectados por demoras relacionadas con el clima.

El impacto llega en un momento crítico, cuando miles de viajeros se desplazan por las fiestas de fin de año, incrementando la congestión aérea y limitando el margen de maniobra de las aerolíneas.

Viajar en Estados Unidos durante las fiestas podría salir muy caro: estas infracciones pueden generar multas de hasta 17.000 dólares

Autoridades aeroportuarias y compañías aéreas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos en tiempo real y anticipar posibles cambios de última hora, ya que las decisiones operativas pueden modificarse rápidamente según la evolución del clima.

LaGuardia permanece operativo este viernes, pero bajo restricciones y retrasos significativos causados por el mal tiempo, un recordatorio de cómo las tormentas invernales continúan siendo uno de los principales factores de disrupción del transporte aéreo en Estados Unidos, especialmente en fechas de alta demanda.

