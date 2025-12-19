El aeropuerto de LaGuardia (LGA) enfrenta este viernes 19 de diciembre una jornada marcada por retrasos y ajustes operativos debido a fuertes tormentas acompañadas de vientos intensos y lluvias persistentes.

El escenario vuelve a poner bajo presión al sistema aéreo del noreste de Estados Unidos en uno de los períodos de mayor movimiento del año.

¿Qué pasa en el aeropuerto LaGuardia de Nueva YorK?

De acuerdo con información oficial de la Administración Federal de Aviación(FAA), las condiciones meteorológicas adversas han obligado a implementar programas de retraso en tierra, para regular el flujo de aeronaves que despegan y aterrizan en LaGuardia.

Estas medidas buscan mantener la seguridad de las operaciones frente a ráfagas de viento significativas y baja visibilidad, factores que reducen la capacidad normal del aeropuerto.

Si bien no se ha decretado una parálisis total de operaciones, los retrasos son notorios, especialmente en las salidas, con demoras que en algunos casos superan la hora, según datos del sistema de gestión de tráfico aéreo de la FAA.

Advertencias del NWS

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha advertido que el sistema de tormentas que cruza la costa este puede generar ráfagas fuertes y lluvias intermitentes a lo largo del día, lo que mantiene un alto grado de incertidumbre para las operaciones aéreas.

LaGuardia, por su ubicación y diseño, es particularmente vulnerable a este tipo de eventos, y cualquier reducción en su capacidad tiene un efecto dominó en otros aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, como JFK y Newark, también afectados por demoras relacionadas con el clima.

El impacto llega en un momento crítico, cuando miles de viajeros se desplazan por las fiestas de fin de año, incrementando la congestión aérea y limitando el margen de maniobra de las aerolíneas.

Autoridades aeroportuarias y compañías aéreas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos en tiempo real y anticipar posibles cambios de última hora, ya que las decisiones operativas pueden modificarse rápidamente según la evolución del clima.

LaGuardia permanece operativo este viernes, pero bajo restricciones y retrasos significativos causados por el mal tiempo, un recordatorio de cómo las tormentas invernales continúan siendo uno de los principales factores de disrupción del transporte aéreo en Estados Unidos, especialmente en fechas de alta demanda.