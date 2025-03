De acuerdo con The New York Times , estas tienen como objetivo atender las exigencias del presidente estadounidense, quien ha manifestado inquietudes sobre el flujo de migrantes, el tráfico de drogas y la competencia económica con China.

El efecto de estas medidas podría reducir las detenciones anuales de migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos a niveles no registrados desde la década de 1960, de acuerdo con las estimaciones del experto en migración Adam Isacson, citado por The New York Times.