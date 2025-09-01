Miles respondieron al llamado de una familia humilde: así nació la quinceañera viral que impacta en redes

La quinceañera de Axtla de Terrazas se convirtió en símbolo de solidaridad comunitaria cuando una celebración discreta se transformó en un evento multitudinario gracias a la viralidad en redes y la respuesta de vecinos y autoridades.

Apenas seis semanas antes, la familia de Isela Anahí Santiago Morales, cuyos padres recolectan basura y viven en una humilde casa de madera con techo de lámina en un municipio de San Luis Potosí, había organizado una fiesta el 9 de julio con comida para unos cuarenta invitados, pero la asistencia fue baja.

El padre, apesadumbrado por el desperdicio, compartió en Facebook que sobraba comida “para 40 personas”, lo que desencadenó una inesperada ola de apoyo.

Isela Anahí Santiago Morales baila su vals en el estadio de Axtla de Terrazas, frente a miles de asistentes. | Foto: AP

La chispa de solidaridad prendió cuando un fotógrafo local se ofreció a hacer una sesión gratuita y el DJ y organizador Jerónimo Rosales, comprometido con su visión de que “toda quinceañera merece una fiesta bonita”, proporcionó música sin costo.

Sectores privados, negocios y el ayuntamiento respondieron con donaciones, y el municipio cedió el estadio para celebrar el festejo, ahora transformado en una celebración masiva.

La noche del evento, al que fueron cerca de 2.000 personas, algunas incluso provenientes de Texas, pese a los aguaceros que interrumpían la música. Más de doce bandas locales actuaron gratis en dos escenarios; el gobierno estatal financió el acto principal que duró hasta pasada la medianoche, y autoridades subieron al escenario para dirigirse al público.

Isela, visiblemente emocionada, pidió a los asistentes que en lugar de regalos llevaran juguetes para niños vulnerables. En uno de los momentos más emotivos, abrió un paquete en el escenario y descubrió una carta que le otorgaba un terreno de 90 m² en su comunidad natal. También recibió una beca de estudios por parte del gobierno local.

Isela Anahí posa con su vestido rosa y corona durante la histórica celebración que se volvió viral en redes. | Foto: El Sol de San Luis

A pesar de la atención mediática y el protagonismo inesperado, quienes la conocen advierten que lo crucial será que el apoyo se mantenga. Illiana Ortega, maestra y amiga de la escuela primaria de Isela, enfatizó que lo importante es que la fiesta no se quede solo en la noche de celebración, sino que sea sostenible, para que Isela pueda perseguir su sueño de convertirse en maestra.

Este caso ha sido comparado con el de Rubí Ibarra en 2016, otra quinceañera potosina que atrajo miles de personas tras una invitación viral. Ambos eventos evidencian cómo en México las quinceañeras trascienden fiestas y se convierten en fenómenos culturales con capacidad de unir a las comunidades.

La historia de Isela ilustra cómo un acto vulnerable y sincero, una invitación sencilla de Facebook, puede conmover corazones, generar acciones solidarias y transformar una celebración privada en símbolo de esperanza y unión.