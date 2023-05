Mujer tiró a su recién nacido a la basura y dio absurda respuesta: “no sabía que era un bebé”; ahora hace esta súplica

El próximo 16 de junio tendrá lugar una audiencia contra una migrante mexicana, en Estados Unidos, donde deberá comparecer por presuntamente arrojar a su recién nacido a la basura. Los hechos ocurrieron en un hospital de Nueva York, y según contó la joven de 21 años, no ha podido comunicarle al papá del menor sobre el nacimiento.

De hecho, el entorno que rodea este caso es de una complejidad mayor, dado que el individuo no sabría siquiera que es papá, pues hasta último momento ella negó que estuviese embarazada. El sentirse “muy mal” una noche fue lo que llevó al papá de la latina a trasladarla a un centro asistencial sin anticipar lo que estaría por pasar.

Migrant mom Lucia Garcia charged for throwing baby away ‘didn’t know’ she put newborn in NYC hospital trash can https://t.co/gVlKoKkNz2 pic.twitter.com/jQy5F2kJLF — New York Post Metro (@nypmetro) May 27, 2023

New York Post informó que el padre de la también migrante le había preguntado si estaba embarazada, a lo que recibió un ‘no’ como respuesta, por lo que el origen de su ‘molestia’ se dejó a conocimiento del personal médico, aunque sin contemplar entonces que se encontraba no solo en gestación sino a punto de dar a luz. No obstante, y ya en el hospital, una acusación puso en el ‘ojo del huracán’ a la mujer.

“No sabía que era un bebé”

El suceso que mantiene la atención sobre la mexicana, de apellido García, se desarrolló en el Hospital de la Universidad de Staten Island. Allí fue donde el llanto de un bebé alertó a las autoridades, quienes previamente afirmaron haber visto a la joven con sangre y suponer que necesitaba ayuda, aún sin saber que había un recién nacido de por medio.

Posteriormente, un agente policial encontró al neonato, tras escuchar sus lamentos: estaba en una caneca de basura. García afirmó desconocer que lo arrojado al contenedor era un niño, pues estaba convencida que se trataba solo de “sangre”. También dijo que se enteró cuando una trabajadora del centro médico se lo comentó.

La mujer habría negado hasta último momento que estuviese embarazada (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / SerrNovik

“No sabía que tiré a mi bebé a la basura hasta que la enfermera me lo dijo más tarde”, dijo, según recogió New York Post. Su arresto tuvo lugar el 20 de mayo y se le imputaron varios cargos, entre ellos dos por agresión y uno por ejercer acciones en perjuicio de un menor de edad. El pequeño fue derivado a un centro de asistencia donde se desconoce, por ahora, cuál será su futuro y si se contempla o no que su custodia se le entregue a García.

La migrante deberá comparecer el 16 de junio (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Chris Ryan

La mujer afirmó no saber dónde se encuentra su hijo, pero insiste en quererlo de regreso, informó el diario estadounidense. “No sé cuándo voy a recuperarlo”, dijo antes de añadir: “Lo quiero de vuelta. Quiero cuidar de él, solo quiero recuperar a mi bebé”. También, aseveró que conoció al padre de su bebé por Facebook, pero le había resultado ‘imposible’ contactarlo por que supuestamente le privaron de su celular.

Otro hecho similar en EE. UU.

Este no es el primer caso en el cual la vida de un neonato se vio envuelta en circunstancias similares. New York Post informó, a mediados de mayo, que una mujer de 19 años en Nuevo México había también lanzado a su pequeño a la basura. Los hechos se desarrollaron en otro hospital donde las autoridades confirmaron que el recién nacido había sido encontrado sin vida.

Cuando la adolescente fue interrogada, reconoció haber dado a luz y tomar esa decisión por supuestamente desconocer cómo actuar en su situación. “Lo lamento. Me salió y no sabía qué hacer”, afirmó. Por su parte, uno de los médicos dijo: “puso al bebé en el bote de basura y luego otro forro limpio encima, en lo reseñado por ese medio.

A mediados de mayo de 2023, otra joven fue acusada también de arrojar su bebé a la basura (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / wutwhanfoto

A la mujer se le abrió un proceso judicial, a la espera de conocer el veredicto sobre cargos relacionados con abuso a un menor, con resultado de muerte, y de asesinato en primer grado. Según trascendió, la norteamericana había negado inicialmente que hubiese tenido relaciones sexuales.