Estados Unidos

Nieve y frío extremo obligan al Servicio Meteorológico a emitir alertas en ocho estados

El Servicio Metereológico Nacional advierte sobre nevadas intensas, hielo y fuertes vientos que podrían afectar los viajes y la seguridad en variasd regiones del país, desde el Medio Oriente hasta Alaska.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

3 de febrero de 2026, 12:18 p. m.
Las advertencias de clima invernal incluyen tanto nevadas intensas como condiciones de viaje resbaladizo y visibilidad reducida
Las advertencias de clima invernal incluyen tanto nevadas intensas como condiciones de viaje resbaladizo y visibilidad reducida Foto: Getty Images

Estados Unidos enfrenta un nuevo episodio de clima invernal severo, con pronósticos de hasta 7 pulgadas de nieve y advertencias activas en al menos ocho estados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Florida experimenta temperaturas gélidas mientras que vuelos y viajes se suspenden en importante aeropuerto

Nevadas, hielo y ráfagas de viento elevan el riesgo en rutas y ciudades durante las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, NWS, emitió alertas de clima invernal ante la expectativa de que hasta 7 pulgadas (unos 18 cm) de nieve caigan en amplias zonas del país, acompañadas de viento, hielo y bajas temperaturas que podrían complicar los desplazamientos y la seguridad de la población.

Las advertencias de clima invernal, que en la terminología meteorológica estadounidense engloban tanto nevadas intensas como condiciones de viaje resbaladizo y visibilidad reducida, no se limitan a una región específica.

Este tipo de fenómeno climático afecta a ocho estados: Kentucky, Ohio, West Virginia, Indiana, Maryland, Michigan, Alaska y Florida.

En Kentucky, Ohio, West Virginia e Indiana se esperan acumulaciones moderadas de nieve en las próximas horas, con posibilidad de impacto en trayectos rutinarios como los viajes matutinos y vespertinos.

En el caso de Michigan, se proyectan hasta 7 pulgadas de nieve por efecto de bandas de nieve lake-effect, un fenómeno en el que el aire frío arrastra humedad sobre lagos sin congelar y produce precipitaciones intensas en zonas cercanas, lo que podría dificultar aún más la movilidad.

Alaska también se encuentra bajo advertencia donde las nevadas combinadas con ráfagas de viento de hasta 55 mph (88 km/h) pueden reducir la visibilidad y hacer los viajes peligrosos incluso para conductores experimentados.

Estas alertas se producen en un contexto de patrón invernal activo en Estados Unidos, lo que ha llevado a que también en otras regiones norteamericanas se hallan levantado alarmas y advertencias, como en el caso de Florida, de acuerdo a lo registrado un artículo de Newsweek.

Por ejemplo, tormentas de nieve han generado acumulaciones significativas y condiciones de “impassable” (intransitables), provocando cierres de carreteras, cancelaciones de vuelos y una respuesta ampliada de las autoridades locales.

Se esperan fuertes nevadas en varias zonas de Estados Unidos
Duras condiciones invernales segirán poresentandose en Estados Unidos Foto: Getty Images

Condiciones climáticas para hoy 3 de febrero

Estados Unidos sigue bajo la influencia de una masa de aire ártico intenso, lo que mantiene temperaturas muy bajas en amplias zonas del país, especialmente en el este y sureste.

El Servicio Meteorológico Nacional ha extendido alertas de heladas y frío extremo, con riesgo de congelación incluso en regiones donde ese clima es poco habitual, como Florida.

Por otra parte, se esperan temperaturas bajo cero en varios estados del sureste, incluidos Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Kentucky, con riesgo de hipotermia y congelación si no se toman precauciones.

En estados del norte como Michigan, se pronostica nieve ligera y frío persistente, con máximas muy bajas (por ejemplo alrededor de 21 °F) y sensación térmica aún más baja por el viento, como lo indica Heraldo Usa.

Aunque el sur de Florida tendrá temperaturas relativamente más altas para la temporada (entre 64 °F y 70 °F durante el día), se mantienen alertas de frío y heladas durante la madrugada y mañana temprana, especialmente fuera de las zonas costeras directas.

En partes del interior como Wyoming y Carolina del Sur, el clima sigue siendo frío con mínimas bajo cero y cielo que puede estar despejado o con nubes dispersas, pero con sensación térmica baja por la brisa.

‘Lluvia de iguanas’: el frío hizo que estos animales cayeran al suelo en Estados Unidos

Meteorólogos advierten que el vórtice polar se mantiene estable, lo que prolonga el patrón de frío intenso y bajas temperaturas en gran parte del este de Estados Unidos durante varios días.

Las advertencias de clima invernal incluyen tanto nevadas intensas como condiciones de viaje resbaladizo y visibilidad reducida

Nieve y frío extremo obligan al Servicio Meteorológico a emitir alertas en ocho estados

Embajadora de EE. UU. en Caracas se reúne por primera vez con Delcy Rodríguez para retomar las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca

Florida experimenta temperaturas gélidas mientras que vuelos y viajes se suspenden en importante aeropuerto

Revelan perturbador video de Jeffrey Epstein en su isla junto a jóvenes en nuevos documentos judiciales

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero: “Aunque algunos deseen que fracase, confiamos en el presidente”, Laura Sarabia

NFL vuelve al Santiago Bernabéu: definidas las ciudades de Europa y Latinoamérica en las que se jugará la liga más importante

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

Trump presiona al Congreso mientras Estados Unidos enfrenta incertidumbre por la nueva parálisis presupuestaria

Arrestaron a dos personas más en Minnesota por manifestaciones en una iglesia contra el ICE

Secretario de Defensa de EE. UU. detalla que la operación en Venezuela fue la más sofisticada jamás ejecutada en la historia mundial

