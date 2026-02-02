Estados Unidos

Florida experimenta temperaturas gélidas mientras que vuelos y viajes se suspenden en importante aeropuerto

El estado del Sol se llenó de nieve este fin de semana; millones de personas están bajo alerta por el clima extremo.

Redacción Mundo
3 de febrero de 2026, 3:25 a. m.
Se trata de las muy pocas veces en la historia de EE. UU. que cae nieve en Florida.
Se trata de las muy pocas veces en la historia de EE. UU. que cae nieve en Florida. Foto: Tomada de redes sociales

En los últimos meses, Estados Unidos ha enfrentado un clima severo provocado por el paso del vórtice polar que ha descendido las temperaturas a niveles históricos, ha provocado intensas nevadas, ráfagas de viento y acumulación de hielo en gran parte del país, incluso en estados donde no es usual el invierno tan fuerte.

Es el caso de Florida, conocido también como el estado del Sol por su cálido clima que permite de gozar de la playa y de la ropa ligera en casi todos los meses del año. Sin embargo, este inicio de año, cayó nieve en Florida. Similar en otras regiones que se cubrieron de blanco y detuvieron la cotidianidad de los residentes: aeropuertos, colegios, zoológicos y demás instituciones tuvieron que cerrar, además de que se activaron rutas de emergencia para atender accidentes en las carreteras.

La gente mira las Great Falls parcialmente congeladas en Paterson, Estados Unidos. Miércoles 28 de enero de 2026.
La gente mira las Great Falls parcialmente congeladas en Paterson, Estados Unidos. Miércoles 28 de enero de 2026. Foto: AP

Pese a que las agencias meteorológicas informaron sobre el paso de la peor tormenta en años hace un par de semanas, el clima sigue sin mejorar. Este fin de semana se registraron condiciones extremadamente frías, y se pronostica que continúen durante los próximos días.

Las temperaturas llegaron hasta los menos 6 grados centígrados el pasado domingo, 1 de febrero. De acuerdo con la Oficina Meteorológica de Estados Unidos, fue más frío en Islandia, donde las temperaturas bajaron hasta 3 grados centígrados.

El ciclón bomba fue el causante de los climas gélidos en el sur y el este del país de Norteamérica. Más de 150 millones de personas estuvieron bajo alerta para prevenir incidentes por la caída de nieve y el hielo en las calles. Los aeropuertos más importantes de la nación cesaron sus actividades normales y se recomendó a las personas no salir a las calles, pues las carreteras resbalosas pueden provocar graves choques.

El domingo por la tarde, el Aeropuerto Internacional de Florida canceló todos los vuelos por el “frío extremo” y las condiciones que imposibilitaron que los aviones pudieran despegar o aterrizar, de acuerdo con el informe de The New York Post.

El río Hudson, en Nueva York, congelado. Foto: Anadolu via Getty Images

También se reportó que miles de iguanas, aturdidas por el frío, fueron encontradas en las calles del sur de Florida. También se han compartido videos en redes sociales de cultivos de arándanos, fresas y naranjas.

“La nieve y el hielo persistirán, y el regreso al hielo esta noche hará peligroso viajar”, ​​alertó la oficina meteorológica el domingo en la tarde. “Tenga cuidado en las carreteras y vístase con capas de abrigo”.

