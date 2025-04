Nike enfrenta demanda millonaria tras cierre de su negocio de NFT

Nike enfrenta una demanda colectiva en Estados Unidos tras la abrupta clausura de RTFKT, su filial dedicada a activos digitales y tokens no fungibles (NFT). La acción legal, presentada en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, alega que la compañía indujo a error a los consumidores al no revelar que los NFT ofrecidos eran valores no registrados, lo que habría influido en su decisión de compra.