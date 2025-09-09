Niño de 2 años muere tras dispararse con el arma que sacó del bolso de su madre en Indianápolis

Keiara Bickett enfrenta cargos de negligencia grave tras el trágico accidente que cobró la vida de su hijo de dos años en un estacionamiento de CVS en Indianápolis.

Según el expediente judicial, el menor encontró un arma de fuego dentro del bolso de su madre mientras ella intentaba estacionar el auto, y al manipularla se produjo un disparo que resultó fatal.

El proyectil impactó en su rostro y, aunque fue trasladado de urgencia a un hospital local, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. El forense determinó que la muerte fue producto de un accidente con arma de fuego.

La madre enfrenta cargos por negligencia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Bickett declaró a la policía que habitualmente mantenía el arma en su bolso y que solía cerrarlo, pero ese día no estaba segura de haberlo hecho. Reconoció que el arma tampoco tenía una funda protectora, lo que facilitó que el niño la manipulara.

La investigación reveló además que en el vehículo también estaba presente su hija de nueve años, quien presenció la tragedia y quedó bajo custodia de su abuela materna mientras avanza el proceso judicial.

El fiscal del condado Marion, Ryan Mears, calificó el caso como devastador y recordó que “dos niños están perdidos, dos familias han quedado destrozadas”. Además, enfatizó que sin leyes que obliguen a licencias y entrenamiento para el porte de armas, los riesgos seguirán multiplicándose.

“El almacenamiento seguro y la responsabilidad en la posesión de armas no son opcionales: es cuestión de vida y muerte”, afirmó en una rueda de prensa.

Siguen muriendo inocentes por la manipulación de armas de fuego en Estados Unidos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Casos similares han ocurrido en distintos estados del país. En Georgia, apenas en julio, un niño de cinco años murió luego de que su hermano gemelo disparara accidentalmente un arma que la madre dejó al alcance de ambos en su bolso.

La mujer fue acusada de homicidio en segundo grado por negligencia. Este patrón preocupa a organizaciones como Giffords, que reporta que entre 2019 y 2023 casi 12.000 menores fueron baleados en Estados Unidos y que, desde 2020, la violencia armada se consolidó como la principal causa de muerte infantil en el país, superando accidentes de tránsito y enfermedades graves.

El caso de Bickett reabre el debate sobre las leyes de prevención de acceso infantil a armas de fuego, conocidas como child access prevention laws. Estudios citados por Giffords demuestran que en estados donde los adultos deben almacenar armas bajo llave, las tasas de suicidios y accidentes con menores son significativamente más bajas. Pese a ello, Indiana aún carece de normas estrictas sobre este aspecto.

Mientras tanto, la familia de la acusada lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir gastos legales y de apoyo a la hija mayor. La abuela, Melissa Etheridge, definió el hecho como “un accidente absoluto” y defendió que su hija no merece un castigo tan severo.