Nuevo gel promete evitar la caída del cabello durante la quimioterapia y da esperanza a pacientes con cáncer

Hoy se revela un avance prometedor en la lucha contra uno de los efectos más temidos de la quimioterapia: la caída del cabello. Un grupo de investigadores en Estados Unidos ha desarrollado un gel tópico diseñado para proteger los folículos pilosos al limitar el flujo sanguíneo al cuero cabelludo durante los tratamientos.

Este desarrollo podría ofrecer una alternativa menos invasiva que los gorros fríos tradicionales, aunque aún debe someterse a rigurosas pruebas clínicas antes de su adopción generalizada.

El gel funciona combinando lidocaína y adrenalina dentro de una matriz de hidrogel que responde a la temperatura; manteniéndose más denso en condiciones cálidas y se hace más fluido en climas fríos. Cuando se aplica al cuero cabelludo antes de la quimioterapia, su acción vasoconstrictora local evita que los fármacos lleguen en alta concentración a los folículos capilares, protegiéndolos del daño directo. La estrategia recuerda, en su mecanismo, a la técnica conocida como “scalp cooling” o enfriamiento del cuero cabelludo, ampliamente estudiada con resultados mixtos.

La comunidad científica vigila con interés sus avances futuros. | Foto: Getty Images

La técnica de enfriamiento del cuero cabelludo ha sido objeto de múltiples estudios científicos recientes. Una revisión del artículo Scalp cooling to prevent chemotherapy-induced alopecia indica que usar estos dispositivos reduce el riesgo de alopecia inducida por quimioterapia casi en un 50% en comparación con no usar nada.

Otro estudio reciente también encontró que esta técnica mejora el grosor del cabello en el periodo de recuperación posquimioterapia. Sin embargo, su eficacia depende ampliamente del régimen de fármacos: por ejemplo, es menos efectiva en tratamientos basados en antraciclinas que en los que emplean taxanos.

Aunque el gel resulta innovador, no está exento de retos. Los ensayos con gorros o sistemas de enfriamiento muestran que prolongar demasiado la duración del enfriamiento puede aumentar el malestar del paciente sin mejorar la conservación del cabello.

Además, existe preocupación en la comunidad médica sobre si inhibir la entrega de quimioterapia al cuero cabelludo podría proteger células cancerosas microscópicas allí localizadas, aunque las revisiones disponibles no han hallado un aumento significativo en metástasis en el cuero cabelludo vinculado al enfriamiento.

Mujer con pérdida de cabello. | Foto: Getty Images

Este gel representa una propuesta interesante porque busca combinar los beneficios de la vasoconstricción localizada con una aplicación tópica sencilla. Si logra demostrar seguridad y eficacia en ensayos clínicos, podría ampliar las opciones de protección capilar, especialmente en hospitales que no cuentan con equipos de enfriamiento especializados.

Ya se está explorando su uso en modelos animales y fases tempranas de prueba humana, aunque los detalles de estos estudios aún no se han publicado.

Para los pacientes con cáncer, conservar el cabello no es un simple asunto estético; tiene implicaciones profundas en su autoestima, identidad y calidad de vida. Según los estudios médicos revisados, la caída del cabello inducida por quimioterapia es uno de los efectos secundarios más angustiosos, pues “el 88 % de las mujeres que reciben quimioterapia lo consideran el efecto menos previsible y más perturbador”.

Aunque este gel aún no es una solución definitiva, su desarrollo marca un paso más en la búsqueda de terapias menos agresivas y más humanas para los pacientes oncológicos.