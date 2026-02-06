Estados Unidos

Ola de frío amenaza nuevamente a Nueva York: podría ser potencialmente mortal

El Servicio Meteorológico Nacional ha informado acerca de la ola de frío extremo que golpearía la ciudad a partir del 6 de febrero.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

6 de febrero de 2026, 7:28 p. m.
Hay frío extremo en Nueva York.
Hay frío extremo en Nueva York. Foto: AP

Estados Unidos ha tenido que ser testigo de los múltiples fenómenos meteorológicos extremos que han arribado a lo largo de todo el territorio nacional.

En este caso, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha informado sobre una ola de frío extrema que comienza desde este viernes 6 de febrero y que podría afectar a millones de personas en los Estados Unidos.

ATLANTA, GEORGIA - 10 DE ENERO: El horizonte de Atlanta está enmarcado por la nieve luego de una tormenta de nieve el 10 de enero de 2025 en Atlanta, Georgia. Atlanta ha experimentado una cantidad significativa de nieve, pero se está preparando para el hielo que se espera que venga después. Megan Varner/Getty Images/AFP (Foto de Megan Varner / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP)
Frío golpea a los habitantes de Nueva York. Foto: Getty Images via AFP

De acuerdo con lo que indica el medio de comunicación Infobae, en medio de este periodo las bajas temperaturas se prolongarán por debajo de cero. Esto también despierta preocupación, dadas las complicaciones que pueden presentar ciertas personas como consecuencia del frío.

Tras el paso de la tormenta Fern por los Estados Unidos, el saldo de víctimas mortales fue desalentador: muchas de ellas murieron a causa de la hipotermia o por incidentes con carros de nieve, entre otras causas. Además, se registró una de las afectaciones en el transporte aéreo más importantes desde la pandemia por el covid-19.

Según lo que indica el NWS, las temperaturas que se registrarán en Nueva York van desde los -6 grados centígrados hasta los -13 grados centígrados; sin embargo, con la presencia de viento, la sensación térmica puede llegar hasta los -20 grados centígrados.

El meteorólogo del NWS, David Stark, le dijo a Newsweek: “Han pasado de ocho a diez años desde que se registraba una racha tan prolongada de frío”.

Es importante, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, extremar cuidados para poder hacerle frente a la inclemencia del frío sin sufrir graves afectaciones.

El principal problema que hay que afrontar es el riesgo de hipotermia, siendo esta un estado en el que el cuerpo pierde más calor del que puede generar, y es potencialmente mortal.

Proyecto de ley busca que los ciudadanos de EE. UU. puedan proteger a sus parejas indocumentadas del ICE

De igual manera, lo más recomendado es no conducir en medio de estas situaciones, pues hacerlo puede suponer un riesgo importante. Sin embargo, si lo tiene que hacer, asegúrese de revisar el estado de la ruta que transitará.

Si va a viajar en avión, esté en contacto permanente con los canales de información de la aerolínea; allí se podrá dar cuenta de eventuales cambios en el itinerario.

.
Fríos extremos. Foto: Aeropuerto de Munich

También es importante hacer una revisión preliminar del sistema de calefacción de las viviendas para asegurar su óptimo funcionamiento.

Se aconseja hacer uso de varias capas de ropa, de preferencia térmica, para poder abrigarse y cuidarse ante cualquier amenaza a la salud que el frío pueda traer.

Recuerde tener especial cuidado con poblaciones sensibles, como niños o personas de la tercera edad, que son quienes más pueden verse afectados por el frío.

Se esperan nevadas y bajas temperaturas

