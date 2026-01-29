Un hombre fue arrestado después de embestir su automóvil intencionalmente y varias veces contra la sede mundial del movimiento Chabad-Lubavitch, ubicada en 770 Eastern Parkway, en el barrio de Crown Heights, Brooklyn (Nueva York), según confirmó la Policía local.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:45 p. m. (hora local), cuando el conductor de un sedán Honda con matrícula de Nueva Jersey golpeó repetidamente una de las puertas del complejo.

Testigos y videos publicados en redes muestran al vehículo avanzando y retrocediendo contra la entrada, un comportamiento que las autoridades describieron como “intencional”.

La comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, afirmó que el conductor fue detenido en el lugar sin que se reportaran heridos.

Equipos especializados, incluido el escuadrón antibombas, examinaron el vehículo y no encontraron explosivos ni armas. Tisch señaló que aún era “demasiado temprano para especular” sobre los motivos del sospechoso.

Las autoridades han clasificado la investigación como un posible crimen de odio, y la Fuerza de Crímenes de Odio del NYPD participa en las pesquisas.

Este hecho aumenta la reciente preocupación por ataques antisemitas en la ciudad.

Mientras la investigación sigue abierta, la comunidad judía reaccionó con inquietud. Líderes vinculados a Chabad-Lubavitch recordaron que el edificio de 770 Eastern Parkway no es solo una sinagoga, sino un símbolo espiritual para miles de judíos en todo el mundo.

Medios como The Forward señalaron que miembros de la comunidad describieron el episodio como “profundamente alarmante”, aunque insistieron en esperar los resultados oficiales antes de confirmar la motivación del conductor.

Al mismo tiempo, subrayaron que la rápida respuesta policial y la ausencia de heridos evitaron una tragedia mayor.

La sede 770 de Chabad, un símbolo mundial bajo alerta

El incidente ocurrió, además, durante una fecha significativa para el movimiento: el 75 aniversario del ascenso al liderazgo del rabino Menachem Mendel Schneerson, una figura central para Chabad.

El choque contra la sinagoga aumentó la alarma entre seguidores que se encontraban en la zona. La sede, conocida también como 770 por su dirección, es un centro emblemático del judaísmo jasídico.

Además de funcionar como sinagoga, alberga espacios de estudio, oficinas y recibe miles de visitantes cada año, por lo que su simbolismo trasciende Brooklyn.

Tras el episodio, el NYPD informó que se reforzó la seguridad en lugares de culto en los cinco boroughs de la ciudad, como medida preventiva.

Mientras tanto, continúan las diligencias para determinar si el choque fue un ataque dirigido o un acto sin motivación claramente definida.

Hasta el momento, no se han revelado cargos formales adicionales ni detalles completos sobre la identidad del detenido. La investigación continúa mientras las autoridades recaban más información sobre lo ocurrido.