Pasajero en un avión, cansado de ver los pies de la persona de atrás, se los moja con gaseosa; todo quedó en video

Las sillas en los aviones cada vez suelen tener menos espacio, debido a que las aerolíneas necesitan transportar más viajeros generando menores costos.

Sin embargo, esta reducción afecta la comodidad de algunos viajeros, tal como se pudo ver en un video de TikTok, donde un pasajero, inconforme con que la persona de atrás estirara sus pies por debajo de la silla hasta su espacio, decidió mojárselos.

El usuario de la red social identificado con el perfil @danielgreen2426, mostró como el viajero que se encontraba detrás de él, no dejaba sus pies quieto e invadía parte de su espacio.

Molesto por el accionar de su vecino de atrás, decidió grabarle los pies y al mismo tiempo mostrar como se los empapaba con gaseosa, para que dejara de molestarlo, acción que dio resultados.

También hay quienes dudan de la veracidad del video, ya que podría tratarse de una broma para tratar de ganar seguidores.

Pasajero de un avión tuvo un incómodo momento con la protagonista de ‘Titanic’: “No puedo seguir avergonzándome así”

Un momento incómodo ha tenido un pasajero de un avión que se encontró con la famosa actriz de la película Titanic, una producción cinematográfica destacada por ser una de las más taquilleras de toda la historia, que incluso tuvo en su reparto a Leonardo DiCaprio.

Se trata de un creador de contenido estadounidense que se llama Chris Olsen, quien recurrió a su cuenta de TikTok para contar la historia que ocurrió en un vuelo de Cannes a Londres, donde sin haberse dado cuenta estuvo la mayoría del tiempo muy cerca de la famosa protagonista de la película.

El famoso tiktoker contó el momento en el que puso música de Celine Dion sin saber que estaba con la protagonista de Titanic - Foto: TikTok/@Chris

Durante el vuelo y sin darse cuenta que no tenía puestos sus audífonos aún, Chris reprodujo en su celular la playlist de los grandes éxitos de Celine Dion, la cantante que hizo la famosa canción My Heart Will Go On, banda sonora de la película protagonizada por Kate Winslet.

El usuario de TikTok le dio play a la música, antes de ponerse los AirPods. “Necesito comenzar a prestar más atención a mi entorno, porque no puedo seguir avergonzándome así”, dijo mientras explicaba lo que le había ocurrido en el avión.

“Estoy listo para escuchar algo de música, acomodarme y ¿quién está en mi mente sino Celine Dion?, porque canceló su gira y estaban tocando un montón de sus canciones en las noticias”, dijo el joven en el video publicado en la red social.

El famoso influencer se encontró a la protagonista de la película en un vuelo de Cannes a Londres - Foto: TikTok/@Chris

“De lo que no me doy cuenta es que mis AirPods aún no están conectados, por lo que Celine comienza a tocar en voz alta”, agregó Chris asegurando que iba pasando sus canciones una por una mientras escogía la mejor canción para subirle a sus audífonos.

Chris aseguró que sí se trataba de ella, pues tenía la misma chaqueta con la que los medios la habían registrado algunas horas atrás en el festival de Cannes, de esta manera graba la chaqueta y la compara con la que tenía puesta al llegar al aeropuerto ese mismo día.

Todo estaba sucediendo en voz alta, sin que el mismo Chris se diera cuenta que su celular se oía a todo volumen, sin siquiera notarlo, “detengo la música, nada de eso se reprodujo durante tanto tiempo, pero podrías haberlo escuchado si estás cerca de mí”, dijo.

Según el relato del famoso tiktoker, que cuenta con más de 10 millones de seguidores, una azafata se le acercó y le dijo que estaba sentado en la silla equivocada, él se levantó, volvió a la fila correcta y sin darse cuenta, justo al bajarse, una cara le pareció conocida al pedirle permiso para salir, según el Daily Mail.

Kate Winslet estaba en el mismo vuelo del Tiktoker - Foto: Foto: ZDF

“Y mientras Celine Dion sigue sonando en mi oído, me doy cuenta de lo que está pasando. Estaba sentado junto a Kate Winslet, la ganadora del Oscar, Kate Winslet”, dijo Chris asegurando que “Jugué un segundo de My Heart Will Go On, más conocido por la exitosa película Titanic, justo al lado de ella”.

Contando la historia, algo frustrado, el joven reflexionó sobre la vergüenza que le generó ese encuentro y la música que sonaba a todo volumen, “Kate si ves esto, lo siento, no lo sabía”, dice la leyenda del video que subió a TikTok.