Permiso ESTA bajo la lupa: EE. UU. quiere revisar las redes sociales de los viajeros

La propuesta federal convertiría en obligatorio un requisito que hoy es voluntario para millones de viajeros.

Margarita Briceño Delgado

26 de diciembre de 2025, 8:05 p. m.
La propuesta del Gobierno de EE. UU. plantea usar el historial en redes sociales de los viajeros como una nueva herramienta de verificación previa al ingreso al país.
El Gobierno de Estados Unidos evalúa endurecer los requisitos del permiso ESTA al exigir de manera obligatoria el historial de redes sociales de los solicitantes.

Esta iniciativa que busca reforzar la seguridad nacional, pero vuelve a poner en el centro del debate la privacidad digital y el impacto en el turismo internacional.

Un cambio clave en el permiso ESTA

La propuesta fue presentada el 25 de diciembre por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y publicada en el Registro Federal, según informó Infobae.

El planteamiento busca convertir en obligatorio un dato que hasta ahora era voluntario: la declaración de las cuentas de redes sociales utilizadas en los últimos cinco años por quienes solicitan el ESTA, el sistema que permite a ciudadanos de países del Visa Waiver Program, viajar a Estados Unidos sin visa por motivos de turismo o negocios.

Además, el CBP propone ampliar la información de contacto requerida, incorporando correos electrónicos usados en los últimos diez años y números telefónicos recientes, con el fin de fortalecer los procesos de verificación previa al viaje, como lo informa el medio en mención.

Estados Unidos evalúa revisar la actividad en redes sociales de quienes solicitan el permiso ESTA como parte del control migratorio. Foto: Getty Images

Seguridad nacional versus privacidad

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la iniciativa responde a la Orden Ejecutiva 14161 de 2025, que instruye a las agencias federales a reforzar los controles migratorios y la detección temprana de riesgos antes del ingreso al país.

Las autoridades sostienen que el análisis de la huella digital de los viajeros puede ayudar a identificar amenazas potenciales y prevenir delitos, siempre bajo los marcos federales de protección de datos (DHS).

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles y representantes del sector turístico advierten que la medida podría desalentar viajes, fomentar la autocensura en redes sociales y generar preocupaciones sobre el uso y almacenamiento de información personal.

La propuesta permanecerá abierta a comentarios públicos durante 60 días antes de que el Gobierno decida si la implementa o introduce cambios, según detalla el propio CBP en el aviso oficial.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sostiene que la recolección obligatoria del historial de redes sociales permitiría mejorar la evaluación previa de los viajeros y reforzar la seguridad nacional, sin alterar el funcionamiento básico del programa ESTA.

Las publicaciones que podrían cerrarle la entrada a EE.UU. : Gobierno Trump ya revisa celulares y redes sociales de los viajeros

En el aviso publicado en el Registro Federal, la agencia explica que esta información ayudaría a verificar identidades, detectar inconsistencias en las solicitudes y apoyar investigaciones de seguridad, aclarando que los datos serían tratados conforme a las normas federales de privacidad y protección de información.

Según la CBP, la medida busca “adaptar los controles migratorios a los riesgos actuales”, en un contexto marcado por amenazas transnacionales y el uso creciente de plataformas digitales.

