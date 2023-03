Preocupación en Estados Unidos tras secuestro de ciudadanos norteamericanos en Haití

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, confirmó este jueves 30 de marzo que dos estadounidenses fueron secuestrados en Haití y que el personal diplomático está en contacto “regular” con las autoridades del país caribeño.

“Estamos en contacto regular con las autoridades haitianas y continuaremos trabajando con ellas y con nuestros socios interinstitucionales del gobierno de Estados Unidos”, señaló Patel en rueda de prensa, sin ofrecer más detalles por razones de seguridad.

Se trata del matrimonio formado por Abigail y Jean-Dickens Toussaint, ambos de 33 años de edad, que habrían sido secuestrados el 18 de marzo en los alrededores de la capital, Puerto Príncipe, escenario desde hace meses de una gravísima crisis de seguridad por las actividades de bandas criminales.

En esta foto del 9 de noviembre de 2018 proporcionada por Nikese Toussaint, Jean-Dickens Toussaint y su esposa Abigail Michael Toussaint posan para una foto en su boda en Pompano Beach, Florida. (Nikese Toussaint via AP) - Foto: AP

La pareja fue a Haití para visitar a su familia y asistir a un festival, pero fueron secuestrados en su viaje en autobús desde la capital, según una mujer llamada Christie, que afirma ser la sobrina de las víctimas.

En un principio, los secuestradores pidieron 6.000 dólares por su liberación, una cantidad que la familia consiguió abonar antes de que los criminales cambiaran de idea y exigieran un rescate mucho mayor, de 200.000 dólares, que los familiares consideraron inasumible.

El portavoz del Departamento de Estado declaró anteriormente que estaba al tanto de “las informaciones sobre dos estadounidenses desaparecidos” en Haití, aunque no confirmó el secuestro y solo afirmó que, ante cualquier posible desaparición, Washington “trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales”.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, confirmó este jueves que dos estadounidenses fueron secuestrados en Haití (AP Photo/Andrew Harnik) - Foto: AP

“Pacificar” Haití, el objetivo internacional

República Dominicana y Costa Rica pidieron la semana pasada en la Cumbre Iberoamericana que la comunidad internacional actúe para “pacificar” Haití, un país con una incontrolable violencia de pandillas desde el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021.

“La única forma de actuar con Haití es pacificar a Haití. Si usted quiere ayudar a Haití, tiene que ir a pacificar a Haití (...), la comunidad internacional no puede permitir que siga esa situación en Haití, los que están sufriendo son los pobres haitianos”, dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, durante la cita en Santo Domingo.

Abinader habló del tema después de que su par costarricenste, Rodrigo Chaves, pidiera en su discurso ante la plenaria que la ONU “brinde respuesta inmediata” ante la crisis.

Más de 500 personas fueron asesinadas por estas bandas solo en el primer trimestre de este año, de acuerdo con Naciones Unidas, que pidió en marzo el despliegue de una fuerza de apoyo especializada. - Foto: AP Photo/Odelyn Joseph

“Esta conferencia debe hacer un llamado fuerte y vigoroso a las Naciones Unidas para que se brinde respuesta inmediata a las solicitudes de Haití para que ese país vuelva a tener control, para controlar la violencia que existe en un Estado fallido”, manifestó Chaves, quien subrayó que 70% del territorio de Puerto Príncipe, la capital haitiana, “está controlado por grupos criminales”.

Haití (el país más pobre del continente americano) lleva años sumido en una crisis humanitaria, económica y política exacerbada desde el asesinato de Moise y acentuada por el auge de la violencia de pandillas.

Más de 500 personas fueron asesinadas por estas bandas solo en el primer trimestre de este año, de acuerdo con Naciones Unidas, que pidió en marzo el despliegue de una fuerza de apoyo especializada.

Haití (el país más pobre del continente americano) lleva años sumido en una crisis humanitaria, económica y política exacerbada desde el asesinato de Moise. - Foto: REUTERS

Haití pidió en octubre de 2022 ayuda internacional para enfrentar esa crisis.

Chaves consideró que el país debe pacificarse antes de considerar un llamado a elecciones: “Hay que apagar el incendio antes de preguntarnos como vamos a reconstruir esa casa”.

“Señor Luis Abinader, el mundo está volviendo a ver para otro lado y a mí como costarricense no me parece justo decirle a la República Dominicana que envíe fuerzas armadas, aunque las tenga, a un país vecino. Esto es una responsabilidad mundial y estamos no atendiendo esa responsabilidad”, agregó Chaves.

*Con información de AFP Y Europa Press.