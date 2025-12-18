Estados Unidos
¿Qué es el ‘dividendo guerrero’ de Trump y cómo funcionará?
La promesa de un pago único a militares reabre el debate sobre el uso político del gasto público, la legalidad de los fondos y quién gana realmente en tiempos de guerra.
Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política
18 de diciembre de 2025, 4:52 p. m.
Donald Trump anuncia el llamado “dividendo guerrero”, un pago único para militares que ha abierto un debate político y legal en Estados Unidos. Foto: Composición Semana/ Getty Images
