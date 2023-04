Repartidor de pizza hace tropezar a un sospechoso que huía de la policía en Pensilvania

Este domingo, 16 de abril, un repartidor de pizzas en Pensilvania entregó algo más que un pedido, después de ser captado en un video haciendo tropezar a un sospechoso perseguido por la policía.

Tyler Morrell, un repartidor de Cocco’s Pizza Aston, ayudó a la policia alrededor de las 3 p. m. mientras llevaba un pedido de pizza a una casa en Brookhaven.

“Gracias, señor, por la ayuda!!!”, dijo el Departamento de Policía de Brookhaven en una publicación que compartió un video del encuentro. “Si estás interesado en un trabajo, siempre estamos buscando buenas personas”.

El propietario de la casa compartió un video de una cámara que capturó el momento heroico de Morrell.

Morrell estaba a punto de dejar la entrega al dueño de la casa cuando vio autos de policía persiguiendo a un vehículo de color oscuro que circulaba por el césped al otro lado de la calle, según las imágenes del video.

Mientras Morrell caminó hacia la acera para ver mejor, se puede ver al sospechoso saltando del vehículo y cruzando la calle corriendo hacia Morrell.

El repartidor de pizza retrocedió unos pasos hacia la casa antes de lanzarse hacia adelante y sacar el pie para hacer tropezar al sospechoso que huye, todo mientras sostiene la orden de pizza, según muestra el video.

Se ve al sospechoso caer al suelo y la policía lo atrapa rápidamente. - Foto: Getty Images

Morrell le dijo a FOX29 Filadelfia que no tuvo tiempo para pensar y simplemente actuó según sus instintos.

“Honestamente, no pensé en hacer nada más que intervenir. Me criaron para intervenir si ves algo que no está bien. Entonces, solo quería hacer mi parte“, dijo Morrell, bromeando que hizo todo lo posible para “evitar que el queso se deslizara” sobre la pizza mientras ayudaba a la policía.

Morrell bromeó diciendo que la pizza “estuvo completamente ilesa y pude ser disfrutada” por el dueño de la casa. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Morrell bromeó diciendo que la pizza “estuvo completamente ilesa y pude ser disfrutada” por el dueño de la casa.

Por el momento, la policía no ha dado a conocer de inmediato ninguna información sobre el sospechoso o por qué los oficiales lo perseguían.

Tragedia en Newport: tres cuerpos fueron encontrados luego de que cinco personas desaparecieran en una noche de fiesta

En otros hechos, el pasado lunes 6 de marzo, la policía local descubrió tres cuerpos después de que Eve, de 21 años; Darcy Ross, de 21; Sophie Russon, de 20, junto con Rafel Jeanne-Actie y Shane Loughlin, desaparecieran.

Sophie Russon, Eve Smith y Darcy Ross fueron vistas por última vez en la madrugada del sábado pasado, después de haber ido de fiesta al popular bar Muffler en Newport y antes de ir al club nocturno Trecco Bay en Porthcawl.

Se cree que hicieron el viaje en un Volkswagen Tiguan con dos hombres: Rafel Jeanne, de 24 años, y Shane Loughlin, de 32, ambos de Cardiff, quienes también fueron reportados como desaparecidos.

Ninguno de los cinco había sido visto desde las 2:00 a. m. del sábado por la mañana, poco después de que Darcy y Rafel compartieran una publicación en Snapchat.

Los oficiales encontraron el automóvil en el que fueron vistos por última vez, en el área de St Mellons de la capital galesa.

Algunos cadáveres encontrados son irreconocibles debido a su grado de descomposición (imagen de referencia) - Foto: Getty Images / Joos Mind

Ahora, la policía de Gwent confirmó que tres de los que fueron reportados como desaparecidos fueron encontrados muertos. Eve, Darcy y Rafel han sido nombrados como los que murieron, aunque esto no ha sido confirmado por la policía.

Los dos sobrevivientes han sido trasladados de urgencia al hospital con heridas graves.

El VW Tiguan fue recuperado poco después de la medianoche del lunes, dijo un portavoz. La policía cree que el automóvil estuvo involucrado en un accidente y se salió de la calle A48.

Por su parte, la familia de los desaparecidos había compartido tomas de las placas del vehículo la noche de la desaparición.

La hermana de Eve, Lauren Doyle, actualizó una publicación de Facebook en las primeras horas de este lunes para confirmar que ella estaba entre los que habían muerto.

“No comentaré sobre nadie más que Eve Smith para confirmar que ha sido confirmada como fallecida”, escribió. “Gracias por su apoyo y compartir. No responderé mensajes. Permítanos un tiempo como familia para digerir esta terrible noticia”, añadió.

Un amigo cercano también escribió: “Por siempre joven, Dios ha ganado otros 3 ángeles, por favor mantenga a todos sus familiares y amigos en sus oraciones durante este momento difícil, Dios bendiga a RIP Eve, Darcy y Rafel”. La amiga de Rafel, Nicola Blackmore, lo describió como un “niño encantador”.

Los miembros de la familia criticaron a la policía de Gwent por lo que afirmaron que hubo demoras en iniciar la búsqueda del grupo desaparecido.

La madre de Sophie, Anna Certowicz, de 42 años, condujo por las áreas de Gwent y Cardiff antes del descubrimiento en una búsqueda desesperada de su hija.

Ella dijo que los oficiales de policía le dijeron que “dejara de llamar” a la estación para obtener actualizaciones. “No parecía importarles. Tuve que conducir hasta Cardiff para tocar puertas yo misma porque no estaban haciendo una mierda. Simplemente, no parecían pensar que valía la pena investigar. Era muy frustrante”, le dijo al Daily Mail.

“Creo que asumieron que Sophie tenía resaca y ya, pero es una chica sensata que trabaja en un banco y no se había tomado un día libre en tres años”.

“Ella no es alguien que esté de fiesta en Cardiff todo el tiempo. De hecho, los viernes por la noche es más probable que esté cuidando niños para que otras personas puedan salir”.

Por el momento, oficiales especialistas están apoyando a las familias de los involucrados y las investigaciones siguen en curso.