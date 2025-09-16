Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo del lunes 15 de septiembre

En el sorteo de Powerball celebrado este lunes 15 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron 14, 15, 32, 42, 49 y Powerball 1, con Power Play activado al 2×, según informó la fuente oficial de Powerball.

No hubo ganador del jackpot, lo que deja el premio acumulado para el próximo sorteo en aproximadamente $81 millones de dólares si opta el ganador por recibirse el monto en pagos escalonados, o alrededor de $37.9 millones de dólares si se elige el valor en efectivo.

Aunque ningún boleto obtuvo los seis números esta vez, sí hubo ganadores de premios secundarios. En Florida se vendió un boleto que coincidió con los cinco números blancos más el complemento Power Play, obteniendo un premio de $2 millones de dólares. No se registraron boletos que solamente acertaran los cinco números blancos sin el Powerball.

Estos consejos le ayudarán a aumentar las posibilidades de ganarse esta lotería. | Foto: Getty Images

El sorteo de Powerball se lleva a cabo los lunes, miércoles y sábados por la noche, y es operado por la Multi-State Lottery Association. El costo de cada boleto es de $2 dólares, aunque si el jugador añade la opción “Power Play” debe pagar $1 dólar adicional; esta opción multiplica los premios no mayores al jackpot por factores como 2x, 3x, 4x, 5x o hasta 10x, dependiendo del sorteo.

El formato vigente para elegir los números es de cinco bolas blancas de entre 1 y 69, más una roja (la Powerball) de entre 1 y 26.Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.201.338.

Los participantes que acertaron menos números también obtuvieron premios menores. Por ejemplo, varios boletos concordaron cuatro o tres bolas blancas más la Powerball, otros solo cuatro o tres bolas blancas, así como cantidades menores por coincidencias parciales.

Millones de personas juegan esta lotería a diario. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El próximo sorteo será el miércoles 17 de septiembre de 2025. La expectativa del público es alta, ya que un nuevo ganador del jackpot significaría un cambio drástico de su fortuna. Mientras tanto, quienes participan este lunes deben revisar bien sus números, especialmente los boletos con Power Play, pues los premios secundarios pueden crecer considerablemente.

Según datos oficiales de Powerball, la transparencia en el proceso de sorteo y en la publicación de los resultados es riguroso, respaldado por auditorías independientes.