Estados Unidos
Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo del lunes 15 de septiembre
El sorteo de este lunes dejó cifras millonarias sobre la mesa y ya hay expectativa por lo que viene en los próximos días.
En el sorteo de Powerball celebrado este lunes 15 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron 14, 15, 32, 42, 49 y Powerball 1, con Power Play activado al 2×, según informó la fuente oficial de Powerball.
No hubo ganador del jackpot, lo que deja el premio acumulado para el próximo sorteo en aproximadamente $81 millones de dólares si opta el ganador por recibirse el monto en pagos escalonados, o alrededor de $37.9 millones de dólares si se elige el valor en efectivo.
Aunque ningún boleto obtuvo los seis números esta vez, sí hubo ganadores de premios secundarios. En Florida se vendió un boleto que coincidió con los cinco números blancos más el complemento Power Play, obteniendo un premio de $2 millones de dólares. No se registraron boletos que solamente acertaran los cinco números blancos sin el Powerball.
El sorteo de Powerball se lleva a cabo los lunes, miércoles y sábados por la noche, y es operado por la Multi-State Lottery Association. El costo de cada boleto es de $2 dólares, aunque si el jugador añade la opción “Power Play” debe pagar $1 dólar adicional; esta opción multiplica los premios no mayores al jackpot por factores como 2x, 3x, 4x, 5x o hasta 10x, dependiendo del sorteo.
El formato vigente para elegir los números es de cinco bolas blancas de entre 1 y 69, más una roja (la Powerball) de entre 1 y 26.Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.201.338.
Los participantes que acertaron menos números también obtuvieron premios menores. Por ejemplo, varios boletos concordaron cuatro o tres bolas blancas más la Powerball, otros solo cuatro o tres bolas blancas, así como cantidades menores por coincidencias parciales.
Todos los boletos ganadores deben ser cobrados en el estado o jurisdicción en donde fueron vendidos, dentro del plazo que determine cada entidad de lotería.
El próximo sorteo será el miércoles 17 de septiembre de 2025. La expectativa del público es alta, ya que un nuevo ganador del jackpot significaría un cambio drástico de su fortuna. Mientras tanto, quienes participan este lunes deben revisar bien sus números, especialmente los boletos con Power Play, pues los premios secundarios pueden crecer considerablemente.
Según datos oficiales de Powerball, la transparencia en el proceso de sorteo y en la publicación de los resultados es riguroso, respaldado por auditorías independientes.
Este tipo de loterías generan gran interés no solo por los montos millonarios, sino también por su impacto social: ventas de boletos, ingresos fiscales estatales y locales, y la esperanza que representan para muchos jugadores. Según Powerball, una parte de los ingresos se destina a programas estatales de educación u otras iniciativas públicas en los estados participantes.