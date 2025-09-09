Suscribirse

Estados Unidos

Río de Kansas, Estados Unidos, alcanzan niveles récords; autoridades emiten advertencia

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido múltiples advertencias de inundaciones en Kansas, debido al aumento del nivel de agua del arroyo Salt, el cual ha alcanzado niveles antes nunca vistos.

Los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) han emitido múltiples advertencias de inundaciones en todo Kansas
La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Wichita, Kansas, emitió la alerta de inundación el martes.

Al momento de la emisión de la alerta, el nivel del Salt ya había alcanzado los 7.6 metros, por lo que se consideró una inundación grave, muy superior a lo que se había evidenciado en temporadas anteriores.

La magnitud de las aguas del arroyo Salt

La alerta de inundación afirmó que con 7,5 metros de agua, las inundaciones cubren la carretera 284 aproximadamente a 1,6 km al oeste de la ciudad y al este del puente del arroyo, así como la carretera Section Line al sur de la ciudad”.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Wichita informó el lunes por la noche, a través de X que Salt Creek, cerca de Barnard, Kansas, alcanzó un nivel récord de crecida, superando la marca anterior de 24,9 pies. A las 6 p. m.

El río registró 25 pies de altura, y las autoridades advirtieron que las inundaciones significativas continuarán durante más tiempo.

El NWS pronosticó que es posible que se produzcan tormentas eléctricas severas en partes de las llanuras centrales y del sur, durante el día martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Wichita advirtió sobre condiciones climáticas peligrosas en la región.

Según su pronóstico, una o dos tormentas eléctricas podrían formarse al oeste de la Interestatal 135 entre la madrugada y la mañana del miércoles. Además, se prevé la posibilidad de más tormentas desde la tarde del miércoles hasta la madrugada del jueves, especialmente a lo largo y al norte de la Interestatal 70.

Cuidados que debe tener la población cercana

Ante el riesgo de inundaciones en Salt Creek y la posibilidad de tormentas eléctricas en Kansas, las autoridades recomiendan que la población extreme precauciones.

Es fundamental evitar conducir por carreteras o puentes cubiertos de agua, ya que incluso corrientes poco profundas pueden arrastrar un vehículo.

Las familias deben mantenerse informadas a través de alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y preparar un plan de emergencia que incluya rutas de evacuación y un kit con agua potable, linternas, pilas y medicamentos esenciales.

Asimismo, durante tormentas eléctricas, lo más seguro es permanecer bajo techo y alejarse de ventanas, aparatos eléctricos y objetos metálicos.

Si se encuentra al aire libre, busque refugio inmediatamente y evite áreas abiertas, árboles aislados o cursos de agua. También se aconseja proteger documentos importantes en bolsas impermeables y desconectar electrodomésticos para prevenir daños por descargas eléctricas.

Estas medidas pueden reducir significativamente el riesgo para la vida y la propiedad en situaciones de clima extremo.

