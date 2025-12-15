La empresa estadounidense iRobot, creadora de las aspiradoras robot Roomba y referente mundial del hogar inteligente, solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense en Estados Unidos.

La propia empresa aclaró que el proceso de bancarrota se rige únicamente por la legislación de Estados Unidos, por lo que sus filiales, ventas y operaciones comerciales fuera del país no están sujetas a procedimientos concursales locales.

No obstante, al tratarse de la casa matriz, la reestructuración impacta de forma indirecta en toda su estructura global, incluidas decisiones estratégicas, financieras y de propiedad intelectual.

El peso dela competencia y los costos financieros

La caída de iRobot es el resultado de una presión acumulada. En los últimos años, la empresa perdió participación de mercado frente a fabricantes asiáticos que ofrecen aspiradores robots más económicos y con funcionalidades comparables.

A este escenario se sumó el aumento de costos por aranceles estadounidenses aplicados a productos fabricados en Vietnam, donde iRobot concentra gran parte de su producción, lo que deterioró aún más sus márgenes en 2025.

Otro golpe decisivo fue el fracaso de un acuerdo de adquisición con Amazon, por cerca de 1.7 mil millones de dólares, que se vino abajo tras la oposición de reguladores de la Unión Europea y Estados Unidos que cuestionaron los riesgos competitivos de integrar iRobot en el gigante del comercio electrónico, como lo ha informado AP News.

Ese negocio frustrado privó a iRobot de una inyección de capital que muchos analistas consideran que podría haber cambiado su trayectoria financiera.

Desde entonces, la empresa ha afrontado otros retos como la reducción de plantilla, revisiones de liderazgo y estrategias de reestructuración operativa que no alcanzaron para frenar la caída sostenida de ingresos y la pérdida de relevancia frente a rivales internacionales.

La marca que redefinió la limpieza del hogar y ahora enfrenta su mayor reestructuración financiera. | Foto: Getty Images

¿Cómo se llegó a la quiebra y qué significa?

La presentación bajo el Capítulo 11 ocurre en medio de un prolongado declive financiero para iRobot, que solo en 2024 registró unos ingresos de aproximadamente 682 millones de dólares mientras enfrentaba una fuerte presión competitiva de marcas más económicas de firmas chinas en el segmento de aspiradoras robot.

Esto obliga a la empresa a ajustar precios y a invertir en mejoras tecnológicas sin poder recuperar márgenes estables, como lo informa la agencia Reuters

El Capítulo 11 no cancela de inmediato todos los compromisos globales de iRobot, pero sí reorganiza su estructura financiera y jurídica dentro de Estados Unidos, afectando su cotización bursátil, su manejo de deuda y su control corporativo.

Durante el proceso de bancarrota, iRobot acordó su venta a su principal fabricante y acreedor, la firma china Shenzhen Picea Robotics y su filial en Hong Kong, que asumirán el control total de la empresa, la retirarán de la Bolsa de Nueva York y la convertirán en una compañía privada como parte del plan de reestructuración judicial.

Stok Titan ha dicho en una publicación, que la firma no espera interrupciones inmediatas en el uso de sus productos, mantenimiento de servicios o soporte de aplicaciones durante el proceso, que estiman completar hacia febrero de 2026.