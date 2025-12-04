A partir del 2 de enero de 2026, reservar un área de pícnic en los parques del Condado de San Diego costará 25 dólares más, un aumento que forma parte de la segunda fase del plan de ajustes tarifarios y que reaviva el debate sobre el acceso asequible a los espacios públicos en la región.

¿Por qué suben las tarifas de los parques en San Diego y qué cambia?

El Departamento de Parques y Recreación del Condado de San Diego anunció un nuevo ajuste en sus tarifas que entrará en vigor el 2 de enero de 2026.

Entre los cambios más sensibles para las familias está el incremento en la reserva de áreas de pícnic: la tarifa subirá 25 dólares por reserva, en esta segunda fase del plan de ajuste de dos años.

Las autoridades justifican el aumento como una respuesta necesaria debido al crecimiento de los costos operativos.

Las autoridades explican que el aumento es necesario porque los costos de operar los parques han subido: desde el mantenimiento y la recolección de basura hasta los programas educativos y la conservación de las instalaciones.

También buscan ajustar las tarifas para que sean similares a las de otras agencias o servicios privados, sin dejar de ser asequibles para el público.

El condado aclara que los incrementos son graduales: la primera fase comenzó en 2025 y cualquier reserva pagada por completo antes del 2 de enero conservará el precio anterior, incluso si el evento se realiza después de esa fecha.

De acuerdo con lo que se explica en sandiego.gov, la decisión también tiene un componente político y técnico, ya que forma parte de una reestructuración de tarifas impulsada por recomendaciones presupuestarias y por el aumento del índice de precios al consumidor.

En documentos públicos y memos explicativos, el departamento planteó aumentos generales orientados a acercar la recaudación al costo real del servicio prestado, sin eliminar la oferta de programas gratuitos que el condado mantiene.

Las autoridades justifican el aumento como una respuesta necesaria al crecimiento de los costos operativos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo ha reaccionado la gente?

Las reacciones locales no se han hecho esperar. Organizaciones comunitarias y líderes de ligas deportivas recreativas ya han advertido que aumentos en el uso de canchas y campos durante 2025 pusieron en riesgo la viabilidad de ligas de bajo costo.

En ese contexto, subir el precio de reservas de pícnic podría profundizar la sensación de que la recreación pública se encarece.

Desde el condado, sin embargo, sostienen que incluso con los ajustes, los parques del Condado de San Diego siguen siendo una opción de alto valor comparada con sistemas similares, y que los ingresos adicionales se destinarán a proyectos concretos de mantenimiento y accesibilidad.

Para los usuarios concretos hay varias recomendaciones prácticas que surgen de la lectura de los anuncios oficiales: revisar las reservas existentes y, si se planea un evento, considerar completar el pago antes del 2 de enero para asegurar la tarifa actual.

De igual manera, es bueno consultar la lista completa de cambios y el calendario de implementación en la web oficial del departamento, donde además se ofrece la programación de próximas actualizaciones.