Según informe, Trump se estaría haciendo más rico durante su presidencia: su familia ha generado millones de dólares con criptomonedas

A través de una investigación, la agencia Reuters calculó que la Organización Trump ganó 802 millones de dólares de las empresas de criptomonedas de la familia durante la primera mitad de 2025, coincidiendo con el segundo mandato presidencial del republicano.

El aumento de las ganancias en criptomonedas de la familia Trump representa un incremento de 17 veces con respecto al mismo período de 2024.

Este tipo de monedas virtual está avaluada en millones de dólares. | Foto: Getty Images

La investigación tuvo la revisión de las declaraciones oficiales del presidente, los registros de propiedad, los registros financieros divulgados en juicios, la información sobre el comercio de criptomonedas y otras fuentes públicas.

Además, las estimaciones contaron con la participación de profesores, contadores certificados y expertos en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo se han conseguido estas ganancias?

La mayor fuente de ingresos fue World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas fundada por los hijos de Trump en 2024, la cual vende tokens digitales de la moneda virtual.

El informe sostiene que DT Marks DEFI LLC, una entidad propiedad de la familia Trump, recibe el 75 % de todos los ingresos por la venta de tokens, una vez gestionados los gastos operativos de las transacciones.

La empresa habría ganado cerca de 800 millones de dólares en la primera mitad de 2025. | Foto: Getty Images

Por estas operaciones, la empresa generó 57 millones de dólares a finales de 2024 y 618 millones de dólares entre enero y junio de 2025.

La moneda meme de Trump

Igualmente, la organización descrita colaboró con la creación de ‘$TRUMP’, una denominada moneda meme del actual presidente de EE. UU.

Los reportes indican que la Organización Trump recibe un porcentaje incierto de las ganancias de ‘$TRUMP’, cuyo valor se calculó en 50 %, según la investigación.

Manifestantes protestan contra las políticas de Trump para favorecer criptomonedas, en mayo de 2025 en Washington. | Foto: Getty Images via AFP

A través de diferentes modalidades de ventas, la moneda meme habría logrado 672 millones de dólares ganados por el proyecto de moneda meme de Trump durante la primera mitad del año.

Lo que dicen World Liberty y expertos

Kevin Thompson, director ejecutivo de 9i Capital Group, sostiene para Newsweek que “lo que hace única esta situación es lo transparente y normalizada que se ha vuelto: un presidente en funciones que se beneficia abiertamente de la especulación del mercado alimentada por sus políticas”.

Trump se ha pronunciado en múltiples ocasiones a favor del mercado de las criptomonedas, que es tan volátil como multimillonario, sostienen expertos.